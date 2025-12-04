Partizan de Belgrado atraviesa un momento de incertidumbre tras la inesperada dimisión de Željko Obradović y los malos resultados que está cosechando el equipo en la Euroliga. La dirección deportiva, que tenía cerrado el fichaje del entrenador deseado, ha visto cómo la oferta ha sido rechazada y sigue en búsqueda de un técnico que pueda dar la vuelta a la situación del equipo.

Andrea Trinchieri no entrenará al Partizan en Euroliga

Tal y como informó el medio Eurodevotion, Andrea Trinchieri ha decidido no regresar al Partizan de Belgrado, desmintiendo así los rumores que lo señalaban como el principal candidato para sustituir a Željko Obradović tras su reciente dimisión. El técnico italiano, que dirigió al club entre 2018 y 2020, evaluó la oferta del equipo serbio durante el pasado fin de semana, pero finalmente la rechazó.

Según la fuente citada, Trinchieri no contempla cambiar de opinión en el corto plazo, dejando claro que no asumirá el cargo, pese a la expectación generada tanto por la directiva como por los aficionados. La negativa del técnico mantiene a la dirección deportiva del Partizan en el mercado, en busca de un nuevo inquilino para el banquillo.

Los motivos del rechazo de Andrea Trinchieri al Partizan

Según distintos medios serbios, el fichaje de Trinchieri por el Partizan parece haberse frustrado por varios factores relacionados con su pasado en el club y su relación con la directiva. Aunque tiene historia con los blanquinegros, donde dirigió al equipo entre 2018 y 2020 y ganó dos Copas de Serbia, su etapa anterior dejó ciertas tensiones con la presidencia, lo que podría haber influido en su decisión de no aceptar la oferta.

Además, el técnico italiano ha tenido éxito reciente con el Zalgiris Kaunas y parece preferir proyectos consolidados antes que asumir un equipo en crisis, como el Partizan, que atraviesa una mala racha en la Euroliga. Estos factores habrían llevado a Trinchieri a mantenerse al margen de un retorno que, aunque deseado por algunos aficionados, no resultaba atractivo para él en términos profesionales.

Partizan sigue buscando entrenador tras el NO de Andrea Trinchieri

Por el momento, el Partizan está siendo dirigido de manera interina por Mirko Ocokoljić, mientras la directiva evalúa posibles entrenadores para ocupar el banquillo de forma definitiva. Este miércoles, el equipo vuelve a la competición enfrentándose al Bayern Múnich en la Euroliga, en un intento de revertir su mala racha. Entre los entrenadores libres en Europa que podrían interesar al club se encuentran Pablo Laso, Álex Mumbrú, Roger Grimau, Vincent Collet y Svetislav Pešić.