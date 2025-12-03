La marcha de Željko Obradović ha sido una de las noticias más impactantes del mundo del baloncesto Euroliga. El entrenador serbio cierra un ciclo en Partizan tras numerosos rifirrafes con el vestuario y unos pobres resultados. A pesar de ello, no estaba en los planes su despido y, una renuncia propia, y no aceptada por el club, fue lo que puso fin al idilio.

Partizan no pierde el tiempo tras el adiós de Željko Obradović y se lanza a por otro de los técnicos más mediáticos de la Euroliga

Era algo que ya había trascendido en el entorno Euroliga, pero que el presidente de la entidad confirmó. Los jugadores no estaban con el técnico y no estaban a gusto con sus maneras e indicaciones. A pesar de que la directiva parecía dispuesta a realizar un lavado de cara a la plantilla, el propio Željko Obradović no quiso continuar alegando que sacudía su salud. Sin embargo, el perfil elegido, Andrea Trincheri, no es muy diferente en forma de proceder.

Talks ongoing between Partizan Belgrade and Andrea Trinchieri.



Partizan wants him back after his first experience in black-white, 5 years ago.



Optimism to close the deal soon. pic.twitter.com/hSsT9iqHyV — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) December 2, 2025

Las informaciones sobre el relevo del laureado técnico Euroliga han escaseado en los últimos días, en parte, por esa posibilidad de que reconsiderase la situación. No obstante, con el adiós ya definitivo de Željko Obradović, la dirección deportiva se puso manos a la obra. En este sentido, según informa Matteo Andreani, las conversaciones están muy avanzadas con Andrea Trincheri. El entrenador ya conoce la casa y parece que el acuerdo se cerrará pronto. Eso sí, eso abre otra ventana al conflicto.

De Zeljko a Andrea Trincheri, la antesala de un conflicto de vestuario

Las formas de Željko Obradović han sido uno de los detonantes de la ruptura con el vestuario de Partizan. Sin embargo, este hecho, juzgando las declaraciones del propio presidente, no parece ser de agrado de las personas con responsabilidad en el club. Tanto es así, que lejos de buscar un perfil con un rostro más amable al trato, han apostado por una línea ‘dura’. Andrea Trincheri tiene sus particularidades propias, pero en esta materia se asemeja mucho al 9 veces campeón de la Euroliga.

Andrea Trincheri es un entrenador cuyo nivel está fuera de toda duda. Sin embargo, su peculiar carácter ha chocado en algunos casos con determinados jugadores. Mucho se especuló en su momento de su mala relación con un Wade Baldwin que, por aquel entonces, se marchó a Baskonia. En Partizan, donde posiblemente sustituirá a Željko Obradović, también tuvo sus polémicas, como en su día narró Nikola Jankovic. Por ello, su reincorporación a la Euroliga, seguramente, traiga cola.