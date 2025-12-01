El adiós de Željko Obradović de Partizan Belgrado ha sido una de las noticias más comentadas en el entorno Euroliga los últimos días. No es el primer titubeo del técnico con el adiós, pero sí el definitivo. La leyenda de los banquillos presentó su dimisión, que no fue aceptada por la directiva, pero la situación ya era irrefrenable. El presidente del club ha explicado las circunstancias para Eurohoops.

Un vestuario roto acaba con Zeljko Obradovic: “Dijo que los jugadores no lo respetaban”

Mucha ha sido la incertidumbre sobre los motivos de la decisión de Željko Obradović. Más allá de los malos resultados en Euroliga, ya se vislumbraban conflictos internos. El mandatario de Partizan, Ostoja Mijailovic, ha hablado de ello: “Željko expresó su frustración por la situación y su relación con los jugadores, pude ver claramente su descontento”. En palabras del técnico: “Željko dijo que los jugadores no lo escuchaban, que la situación era anormal y que no sabían cómo solucionarla”.

El presidente trató de frenar el adiós de Željko Obradović: “Concluimos que necesitábamos una reunión con todo el equipo para recordarles sus obligaciones contractuales y que debían respetar al personal y la camiseta”. No obstante, después del partido Euroliga contra Panathinaikos la situación parecía crítica: “Era como ver un barco estrellarse contra una roca. ¿Cómo puede un equipo ir 0-25? Era imposible de explicar. Miré a Željko y, sinceramente, casi lloré al ver su estado”.

Un vacío grande en la Euroliga que es irrevocable: “No quería enfrentar una tragedia en el banquillo por su salud”

La directiva no aceptó la dimisión de Željko Obradović, pero el laureado entrenador Euroliga lo tenía claro: “Aún esperaba que lo reconsiderara. Todos los miembros dijeron que debía quedarse. Le pedí que me diera los nombres de cualquier jugador que lo insultara o le faltara al respeto; los despediríamos de inmediato. Pero dijo que su decisión era definitiva”.

A pesar de los intentos de la directiva de Partizan Belgrado por darle la vuelta a la situación, el entrenador con más títulos de Euroliga decidió priorizar su bienestar: “dijo que quería retirarse por completo. Ama al Partizan, pero fue su decisión. Dijo que no quería enfrentar una tragedia en el banquillo por su salud“. Željko Obradović deja un vacío en la Euroliga, pero también dentro del club, como bien expresó Mijailovic con un rotundo: “Algunos que llevaban las estadísticas lloraban”.