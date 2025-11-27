La Euroliga atraviesa una semana de auténtica sacudida en sus banquillos. Dos históricos entrenadores han dejado sus equipos tras resultados irregulares, mientras otros clubes miran con lupa la situación de sus técnicos. Esta semana ya se han confirmado tres cambios en los banquillos. Entre dimisiones y ceses, la competición europea de baloncesto muestra que ni la experiencia ni los títulos garantizan estabilidad.

Anadolu Efes reconoce el error: Igor Kokoskov no seguirá al mando

Anadolu Efes decidió prescindir de Igor Kokoskov tras apenas unos meses al frente del equipo, durante los cuales disputó 13 partidos de Euroliga con un balance de 5‑8. La derrota ante AS Monaco fue el detonante que precipitó su salida. La directiva se arriesgó al contratarlo en verano de 2025, confiando en que pudiera mantener el alto nivel alcanzado la temporada pasada bajo Luca Banchi, quien había logrado que Efes alcanzara los playoffs de Euroliga 2024‑25.

Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Igor Kokoškov ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.



Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar dileriz.



Takımımız, yeni başantrenörümüz belirlenene kadar çalışmalarını Radovan… pic.twitter.com/ffc3LtzuCz — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) November 27, 2025

Aunque es importante reconocer que con muchos problemas por lesiones, la apuesta no ha salido bien. Como sustituto interino, el club ha confiado en Radovan Trifunović, entrenador asistente que asume la responsabilidad mientras Anadolu Efes busca estabilidad. El equipo turco busca ahora un técnico con experiencia europea que pueda reconducir el proyecto y devolver al club a la lucha por los puestos de playoff.

Final de una etapa: Ettore Messina deja los banquillos pero sigue vinculado con Olimpia Milano

Ettore Messina presentó su dimisión como entrenador de Olimpia Milano después de seis años al frente del banquillo, desde 2019. La temporada 2025‑26 comenzó con dudas sobre su rol y con resultados irregulares en Euroliga, con un balance de 7‑6 antes de su salida tras la última victoria, y tensiones internas en el vestuario motivaron su renuncia. Aunque deja el banquillo, Messina continuará vinculado al club en un rol directivo, supervisando el área técnica.

Breaking news from northern Italy tonight, Ettore Messina resigns as the head coach of @OlimpiaMI1936 pic.twitter.com/1xmlAFlPiC — EuroLeague (@EuroLeague) November 24, 2025

El proyecto italiano es seguramente el más decepcionante de los últimos años en Europa. Con un presupuesto entre los mejores de la competición, hace años que Milano no llega a la Final Four. Ahora toca cambiar de ciclo. Su sustituto inmediato será Giuseppe Poeta, hasta ahora asistente del equipo. A medio plazo, Olimpia Milano podría buscar un técnico con perfil ofensivo y experiencia en gestión de jóvenes para estabilizar resultados y mantener al club en la élite continental.

Un final frio para una auténtica leyenda: Zeljko Obradovic presenta su dimisión como entrenador de Partizan

Zeljko Obradovic, uno de los entrenadores más laureados de Europa, presentó su dimisión como técnico del Partizan Belgrado. Tras cuatro temporadas completas en el club (desde 2021) y una campaña 2025‑26 con un pobre balance de 4‑9 en Euroliga, Obradovic había ido dejando muestras de su descontento. Su salida subraya la presión que recae incluso sobre los entrenadores más exitosos cuando los resultados no acompañan.

Breaking news from Belgrade 🚨



Zeljko Obradovic departs @PartizanBC pic.twitter.com/NUHCETPpkA — EuroLeague (@EuroLeague) November 26, 2025

Tras el adiós de esta leyenda, el club ya estudia alternativas para su banquillo, con candidatos de la liga serbia y Europa que puedan continuar con el proyecto y devolver al equipo a la élite continental. El relevo deberá equilibrar exigencia de resultados y desarrollo de jóvenes talentos. Hasta ahora el nombre que ha sonado es Trinchieri, aún sin nada oficial.

Un cuarto en la cuerda floja: Oded Kattash no remonta el vuelo de Maccabi

Maccabi Tel Aviv atraviesa una temporada complicada en Euroliga con un balance de 3‑10 en los primeros trece partidos. Oded Kattash se encuentra bajo presión, y aunque algunos medios mencionan posibles cambios, no hay confirmación oficial de que el club haya decidido prescindir de él. Por ahora, cualquier información sobre su salida sigue siendo rumor.

Entre los nombres que circulan como posibles sustitutos aparece Ioannis Sfairopoulos, con experiencia europea, pero su contratación no ha sido anunciada. El club busca recuperar estabilidad y resultados competitivos, por lo que la situación del banquillo sigue siendo un tema a vigilar.