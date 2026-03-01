El mercado de la Euroliga no baja el pulso y muchas miradas siguen puestas en el presente. El proyecto de Galatasaray trabaja ya en un movimiento de alto impacto pensando en el arranque del verano de 2026, aunque no se descarta que la operación pueda adelantarse y cerrarse en las próximas semanas. Una situación que también vigilan varios clubes de la Liga Endesa: el jugador está libre, solo quiere comprometerse hasta junio y su perfil encaja como oportunidad de mercado inmediata.

Ömer Yurtseven levanta el interés de Galatasaray

El equipo turco sale a escena y es el primer gran contendiente para buscar el fichaje del pívot turco con pasado en OKC, Miami Heat y Utah Jazz y desde agosto de 2024 formaba parte de Panathinaikos. Sin embargo, el club de Atenas ha decidido prescindir de sus servicios y Galatasaray, dirigido por Pozzecco, estaría dispuesto a extender un contrato por una temporada y media al jugador turco.

El Panathinaikos optó por activar la cláusula de rescisión en el contrato de Omer Yurtseven, cerrando así la etapa del pívot turco en un momento clave del curso 2025-26. Con Mathias Lessort, de 30 años, ya plenamente reincorporado a la rotación interior, el club entendió que Yurtseven, de 27, dejaba de ser una pieza prioritaria dentro de los planes tácticos inmediatos del equipo.

Yurtseven, en cambio, busca un contrato hasta final de curso y explorar nuevas vías de Euroliga con el inicio de la offseason. Esta temporada, ha promedia 6.3 puntos y 3.5 rebotes en 19 pitidos de Euroliga, pero problemas de lesiones desde su llegada procedente de la NBA y su irregularidad en el sistema de Ataman lo han llevado a salir de Panathinaikos.

Thank you Omer Yurtseven! Wishing you all the best on your next chapter!#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/NXf54TP2Ou — Panathinaikos BC (@Paobcgr) February 28, 2026

¿Opción para Liga Endesa?

Cierto es que los equipos de ACB no están muy activos en el mercado actual de fichajes, sobre todo en un perfil como Yurtseven, por su alto precio en el contrato, pero un conjunto como Barça Basket podría ser un buen escenario para finalizar la temporada. Ahora bien, Xavi Pascual, dejó clara la postura que la entidad blaugrana no se moverá en el mercado hasta que no se inicie la temporada baja de 2026.