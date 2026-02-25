La Copa del Rey ha llevado a muchos equipos a replantearse la segunda parte de la temporada o la planificación de la próxima campaña. El Unicaja ha sido uno de esos clubes que ya se ha puesto el mono de trabajo para reforzar su plantilla, y la dirección deportiva maneja varios nombres que podrían convertirse en fichajes de cara al verano.

Unicaja interesado en fichar a Santi Yusta

Tras el batacazo en la Copa del Rey, con una dolorosa eliminación ante el Real Madrid, el Unicaja ya está moviendo ficha en el mercado de fichajes y ha aparecido un nombre sobre la mesa de la dirección deportiva. Tal y como ha informado Encestando.es, el club malagueño ha mostrado interés en Santi Yusta de cara al verano, como uno de los principales objetivos en la planificación del próximo curso.

El alero del Casademont Zaragoza encaja en la idea de reforzar el bloque nacional y dar un salto competitivo tras una temporada irregular, con falta de continuidad en el juego exterior del equipo de Ibon Navarro. Su rendimiento en el conjunto maño avala el interés: 17,1 puntos, 4,3 rebotes y 2,2 asistencias en la ACB, además de un sólido 40 % en triples.

La cláusula de Santi Yusta que vigila el Unicaja

El interés por Santi Yusta no es exclusivo del Unicaja. Otros clubes de la ACB, como Gran Canaria y La Laguna Tenerife, también siguen de cerca la situación del alero madrileño, conscientes de su rendimiento, también a nivel internacional, y de su valor como cupo nacional, muy demandado por la mayoría de equipos.

El principal obstáculo es su contrato en vigor hasta 2027 con el Casademont Zaragoza, lo que obliga a cualquier club interesado a negociar su salida. La operación pasaría por asumir una cláusula de rescisión cercana a los 400.000 euros, un factor clave que marcará el desenlace del futuro del jugador.

Unicaja estudia la renovación de Ibon Navarro

Tal y como ha informado Málaga Hoy, el Unicaja ya trabaja para asegurar el futuro de Ibon Navarro, al que considera una pieza estratégica del proyecto. Aunque su contrato termina en 2027 y ha sido relacionado con clubes de Euroliga como el Bayern de Múnich, el club quiere ampliarlo y seguir creciendo junto a un técnico que ha ganado siete títulos en tres años y ha devuelto estabilidad a la entidad.