Unicaja sigue su camino en todas las competiciones y, con el paso de las semanas, se parece cada vez más al equipo campeón que ha deslumbrado al baloncesto español en las últimas temporadas. Aunque en lo deportivo las aguas vienen calmadas, Ibon Navarro está en el centro de todas las miradas por una posible oferta de un club importante de la Euroliga para el próximo verano: el Bayern de Múnich.

La respuesta de Ibon Navarro a la oferta de la Euroliga

Ibon Navarro dio la cara públicamente tras la victoria de Unicaja en la BCL contra Chalon y respondió con firmeza a los rumores sobre una posible oferta del Bayern de Múnich, desmintiendo cualquier información: “Si esto fuera cierto, mi club se habría enterado por mí, no por las redes sociales. No hay nada más que decir”.

El técnico vasco también recalcó su compromiso con Unicaja y descartó cambiar de aires a corto plazo, a pesar de que la oferta, en teoría, sería para iniciar un nuevo proyecto en el conjunto alemán el próximo verano: “Hay cosas como la lealtad que son innegociables. Ya he contestado”.

Las intenciones del Bayern de Múnich con Ibon Navarro

Según informó Eurodevotion, el Bayern de Múnich planea que Ibon Navarro sea el sustituto de Svetislav Pesic la próxima temporada. Desde el club alemán consideran que el técnico de Unicaja encaja en el perfil que buscan: un entrenador joven, ambicioso y capaz de liderar un proyecto estable a largo plazo en la Euroliga.

Aunque no pretenden incorporarlo de inmediato, el Bayern está dispuesto a esperar hasta verano y abonar una compensación a Unicaja para fichar al vasco. Pesic ha sido una solución temporal ante el mal momento del equipo, y de momento Navarro es el candidato más valorado para iniciar la nueva etapa del conjunto alemán.

El legado de Ibon Navarro en Unicaja

Ibon Navarro se ha consolidado como la figura más importante del proyecto de Unicaja, liderando al equipo en el periodo más exitoso de su historia reciente. Desde febrero de 2023 hasta la actualidad, ha conquistado siete títulos, incluyendo dos Copas del Rey y dos ediciones de la Basketball Champions League, transformando al club malagueño en una referencia competitiva a nivel nacional e internacional. Su influencia va más allá de los resultados, pues ha dejado una identidad y una forma de trabajar que marcan el rumbo del club, lo que hace que una posible salida supondría un antes y un después para la entidad.