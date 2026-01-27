En 2021, el Unicaja de Málaga vivió un cambio histórico en su estructura directiva con la llegada de Antonio Jesús López Nieto a la presidencia del club. Conocido anteriormente por su destacada trayectoria como árbitro internacional de fútbol, López Nieto aportó desde sus primeros días a la entidad su experiencia en gestión, liderazgo y visión estratégica. Desde el primer momento, López Nieto se comprometió a fortalecer tanto la plantilla como la proyección del equipo en competiciones nacionales e internacionales, estableciendo objetivos claros que unieran resultados deportivos con sostenibilidad financiera.

Tándem López Nieto e Ibon Navarro exitoso

Bajo su liderazgo, Unicaja Málaga ha vivido una etapa de renovación, de importantes cambios, con resultados deportivos destacados, mayor cercanía con los aficionados y alianzas sólidas con patrocinadores. “Hemos construido un modelo que nos permite luchar por cualquier título“, afirmaba el presidente del club a comienzos de 2026.

Uno de los cambios más importantes del Unicaja fue la llegada de Ibon Navarro en febrero de 2022, concretamente un 9 de febrero, en sustitución de Fotis Katsikaris. Recientemente, el entrenador vitoriano alcanzó los 400 partidos en la Liga Endesa, consolidándose como uno de los técnicos de la élite en la competición del baloncesto español, con un 51 % de victorias. Al frente del Unicaja, Navarro ha dirigido 153 partidos, logrando 100 victorias y 53 derrotas.

Desde su llegada al Unicaja en febrero de 2022, Ibon Navarro ha disfrutado de algo poco habitual en la Liga Endesa: tiempo y confianza para construir. Aunque inicialmente firmó solo para lo que restaba de temporada, el club decidió renovarle incluso sin alcanzar el playoff. Bajo su dirección, el equipo ha recuperado una identidad clara, basada en intensidad defensiva, velocidad, profundidad de banquillo y juego colectivo, convirtiéndose en uno de los rivales más incómodos de la competición. Si bien no ha conseguido títulos ligueros, Unicaja ha sumado 7 trofeos en estos años.

Junto a Ibon Navarro, el presidente del club de Los Guindos ha formado un gran tándem en los despachos con Juanma Rodríguez, pieza clave en la transformación del Unicaja en un equipo capaz de competir por todos los títulos. Bajo el liderazgo de estas tres figuras, el Big3 malagueño, el club ha logrado los siguientes títulos:

Copa del Rey 2023

2023 Copa del Rey 2025

2025 Supercopa ACB 2024

2024 Basketball Champions League 2023-24 y 2024-25

2023-24 y 2024-25 FIBA Intercontinental Cup 2024-25 y 2025-26

López Nieto y su opinión de la Euroliga y NBA Europa

El presidente del Unicaja ha manifestado su opinión en múltiples ocasiones respecto a la Euroliga, explicando además ahora “no puede haber cuatro o cinco competiciones europeas. Dividimos intereses, cargamos a los jugadores de partidos, aumentan lesiones y es difícil llenar pabellones con partidos cada dos días. Es un problema de egos”.

El Unicaja ya se ha distanciado del universo Euroliga, criticando su sistema de competición: “Es preciosa para ver… pero no está diseñada para nosotros”. Gracias a su gran desempeño en la BCL, el club se postula como uno de los candidatos más sólidos para acceder a la NBA Europa por méritos deportivos. Sin embargo, López Nieto subraya: “Debe existir una competición con retorno económico real y una segunda liga fuerte para poder acceder. Llámalo NBA o Euroliga, pero que tenga sentido”.