Unicaja sigue con su preparación de pretemporada y ya ha celebrado el primer éxito del curso al conquistar la decimoctava Copa de Andalucía, imponiéndose por 89-81 a un combativo Covirán Granada. El conjunto de Ibon Navarro, que tuvo la referencia ofensiva de Chris Duarte, dejó buenas sensaciones antes del inicio oficial en la Supercopa Endesa, pero el técnico cajista tiene una tarea para este año: controlar y saber gestionar a su refuerzo estrella del verano.

Ibon Navarro enamorado de Chris Duarte y con un deber a cumplir en Unicaja

Chris Duarte es el fichaje de más renombre de Unicaja este verano, y su llegada ha generado una gran expectación entre los aficionados. El dominicano, con experiencia en la NBA, puede ser un factor determinante en la plantilla cajista, pero Ibon Navarro ha de controlar este perfil de jugador para que siga la esencia del equipo, donde prima lo colectivo a lo individual.

Chris Duarte, representando RD 🇩🇴 y mostrando su talento con la camiseta de @unicajaCB en la #PretemporadaACB pic.twitter.com/5nIqyLjJeW — Liga Endesa (@ACBCOM) September 13, 2025

El propio entrenador, en una entrevista en La Jugada Málaga de Canal Sur, ha reconocido que es un reto para él tener en su plantilla a un jugador como Chris Duarte: “Es un jugador complicado para mí a nivel de gestión porque es algo que no hemos tenido nunca. Tengo que gestionar a él sus costumbres, sus hábitos, su forma de entender el juego en los últimos años en NBA… Tengo que gestionar al grupo a nivel de meter a un jugador, vamos a decir, con un aura un poco diferente. Aquí nunca ha habido estrellas”.

Los primeros partidos de Chris Duarte con Unicaja

De momento, Chris Duarte ha comenzado su etapa en Unicaja con buenas sensaciones, demostrando su calidad en los primeros partidos de pretemporada y sumando su primer título con el equipo al conquistar la Copa de Andalucía. El dominicano aportó nueve puntos en su segundo encuentro oficial y sigue adaptándose al estilo europeo, ganando minutos y rodaje mientras se integra en el vestuario malagueño.

Su presencia en la pista eleva el nivel de Unicaja exponencialmente y se puede observar en el juego, donde el dominicano aporta rapidez y dinamismo en la línea exterior, con capacidad de penetrar y tirar desde tres. Con todavía tiempo para adaptarse a todos los conocimientos tácticos de Ibon Navarro, Duarte ha de ser una pieza clave del equipo para conseguir los objetivos y seguir siendo competitivos en todas las competiciones.

Chris Duarte se sincera en su llegada al Unicaja de Ibon Navarro

Chris Duarte ha hablado públicamente después de conquistar la Copa de Andalucía y es consciente del período de adaptación que tiene que cumplir para convertirse en líder del equipo, pero es optimista: “Me siento bien, estoy haciendo lo que amo, acoplándome poco a poco y conociendo a los compañeros y al cuerpo técnico. Vamos por buen camino”.

El jugador también destacó la importancia del vestuario en su adaptación: “Tenemos un gran grupo. Los chicos han sido muy sinceros y me han ayudado dentro y fuera de la cancha. Alberto y Kendrick Perry son líderes que me apoyan mucho y me enseñan cómo funcionan los códigos del equipo”.