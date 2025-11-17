Después de un inicio dubitativo con muchos cambios en la plantilla, Unicaja parece haber encontrado el camino con cinco victorias en las últimas seis partidos. El conjunto de Ibon Navarro, que sigue escalando posiciones en ACB, ya mira los días con ansiedad para esperar la llegada del nuevo fichaje que complemente la pintura, uno de los grandes puntos débiles del equipo tras la lesión de Kravish.

Problemas musculares piden a gritos el fichaje de Unicaja

Tras ganar al Casademont Zaragoza y recuperar las buenas sensaciones, Unicaja encara estos días con cierta preocupación por los percances en su juego interior. Tanto Olek Balcerowski como Tyson Pérez sufrieron golpes en el partido contra los maños, aunque los exámenes médicos descartaron lesiones graves. Con David Kravish aún fuera de acción, Ibon Navarro tuvo que improvisar los últimos minutos del encuentro, dejando a Sulejmanovic como único pívot disponible.

El técnico cajista mira al calendario con ganas de que llegue el fichaje que tiene atado el club para sustituir a David Kravish, que está lesionado de gravedad. La llegada de Agustín Rubit permitirá tener más recursos en la rotación y aportará solidez a la pintura, además de dar descanso a otros jugadores importantes como Killian Tillie y Balcerowski.

El gran momento de forma de Augustine Rubit que encanta a Unicaja

Augustine Rubit llegará al Unicaja en un buen momento de forma tras sus partidos con el Lietkabelis en la Liga de Lituania y la Eurocup. En su último encuentro, el pívot firmó 22 puntos y capturó cinco rebotes en apenas 22 minutos. A sus 36 años, el estadounidense mantiene un nivel competitivo que le permitirá adaptarse rápidamente al sistema de Ibon Navarro.

Rubit todavía tiene pendientes un par de partidos con su equipo actual antes de poder incorporarse oficialmente al Unicaja. La llegada se producirá tras la ventana de competiciones internacionales, momento en el que se hará efectiva la liberación de su contrato con el Lietkabelis.

