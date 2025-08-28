El Unicaja 2025/26 arranca con un proyecto renovado con varios cambios significativos en la plantilla y con Ibon Navarro siguiendo como líder del equipo. Durante el verano, el club cajista ha apostado por mantener a un núcleo fuerte del vestuario con refuerzos de nivel que se caracterizan por su polivalencia y capacidad para actuar en distintas posiciones. El fichaje estrella, que debutará en el baloncesto europeo, ha hablado sobre su llegada al Martín Carpena y la NBA como una posible opción en su carrera.

Chris Duarte sobre su fichaje por Unicaja y el rechazo a la NBA

Chris Duarte fue presentado este martes como nuevo jugador cajista. En este acto de bienvenida, el jugador atendió a los medios de comunicación y habló extendidamente sobre su fichaje por Unicaja. El dominicano se mostró ilusionado con su llegada al equipo malagueño, destacando su motivación por sumarse a un proyecto sólido en la ACB.

Uno de los momentos más destacados de la rueda de prensa fue cuando se le preguntó por la NBA, donde Chris Duarte reconoció que tenía propuestas para ir a la liga estadounidense: “Quizás muchos de ustedes no lo saben, pero oportunidad en la NBA tengo. He decidido rechazarla porque estoy buscando otro estilo de vida. Un poco más de estabilidad para mí y mi familia”.

Ibon Navarro: una figura clave para la llegada de Chris Duarte al Unicaja

Chris Duarte también destacó la buena sintonía que ha tenido con Ibon Navarro desde el primer momento que el club se interesó en su fichaje: “Sí, Ibon y yo nos parábamos de hablar en verano. Es una tremenda persona”. La conexión con el entrenador y su capacidad de convencer influyó en su decisión de unirse al proyecto de Unicaja.

Además, el dominicano recalcó que busca en Málaga estabilidad y un entorno deportivo que le permita seguir disfrutando del baloncesto y competir al más alto nivel: “Me siento bien y emocionado por la gran oportunidad que me ha dado Unicaja. No me esperaba este gran apoyo aquí en Málaga, es lo que andábamos buscando”.

El contrato de Chris Duarte con Unicaja

Chris Duarte llegó al Unicaja con un contrato de dos temporadas más otra opcional. Ante la atenta mirada de la NBA, reconocida por el jugador, el dominicano se ha mostrado entusiasmado por el proyecto y sin pensar en el futuro: “Estoy bien contento por las oportunidades que el club de Unicaja y la ciudad de Málaga me han dado. Así que eso veremos después”.