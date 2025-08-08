Unicaja de Málaga viene siendo las últimas temporadas uno de los equipos de moda no solo de España, sino a nivel internacional. La fórmula del éxito del club y de Ibon Navarro es materia de estudio de muchos otros combinados. Sin embargo, tras un periodo de constantes éxitos, se encuentra viviendo un momento de transformación. Tras varias salidas importantes han llegado piezas como Sulejmanovic o Chris Duarte, pero aún están por testear.

El fichaje de Chris Duarte por Unicaja de Málaga, un dolor de cabeza

El final de la pasada temporada, más allá de los resultados, fue agridulce. El propio Ibon Navarro, tras ser eliminado de la Liga ACB ya anunció que iba a haber muchas salidas importantes, que se cerraba un ciclo. Aun así, la afición ha puesto toda su confianza en la dirección deportiva que tantos éxitos ha traido a Unicaja de Málaga. Uno de los grandes nombres del verano en este sentido era Chris Duarte. Sin embargo, su etapa no parece comenzar con buen pie.

Chris Duarte se encontraba aún en periodo competitivo. A diferencia de la ACB, la liga en la que militaba, la puertorriqueña, finalizaba más avanzado el verano. Su equipo, Vaqueros de Bayamón, disputaba la final del campeonato, pero lo hará sin su estrella. El que será jugador de Unicaja de Málaga se ha despedido del conjunto boricua en redes sociales antes del importante partido. El motivo ha sido una lesión en la zona lumbar. Una región del cuerpo, además, para nada sencilla de tratar.

Chris Duarte: “Me toca hacer una pausa y priorizar mi salud”

Más de un aficionado de Unicaja de Málaga estará preocupado con la lesión de Chris Duarte. Que el jugador diese un frenazo en seco antes de un momento competitivo tan importante, es algo que no suele producirse por una molestia menor. El propio jugador así lo ha querido expresar: “Esta noticia me duele profundamente (…) me toca hacer una pausa y priorizar mi salud“. Eso sí, como contraparte, seguramente los cajistas respiren aliviados al saber que no forzará: “Estoy enfocado en recuperarme de forma responsable, para poder regresar más fuerte, con la misma entrega que siempre me ha caracterizado”.

