El arranque de Unicaja está muy lejos de lo que venía mostrando en las últimas temporadas, con resultados irregulares y una falta de identidad en su juego que sorprende en un equipo que antes iba sobre ruedas. A pesar del mal inicio, el fichaje estrella del verano sigue dejando destellos de que puede ser un jugador importante dentro de la plantilla, aunque todavía le falta regularidad y adaptarse al 100% al sistema de juego de Ibon Navarro.

Unicaja cae de forma contundente en ACB y Chris Duarte se salva

Unicaja confirma que su inicio de temporada en ACB está siendo decepcionante y firmó en Andorra el peor partido de lo que llevamos de competición, mostrando signos de un equipo sin energía y sin alma, algo que ha caracterizado a los cajistas en los últimos años. El conjunto malagueño fue completamente superado por un MoraBanc desatado, que llegó a ganar por más de 30 puntos (86-56) y terminó imponiéndose por un contundente 98-74.

Los de Ibon Navarro encajaron 57 puntos solo en la primera mitad, una cifra impropia de la mejor defensa de la ACB, y mostraron una preocupante falta de intensidad y acierto. En medio del mal partido del equipo, la única nota positiva fue Chris Duarte, que sostuvo en el encuentro a los suyos, aunque fue incapaz de darle la vuelta al marcador. El dominicano fue la principal amenaza ofensiva, marchándose al descanso con 15 puntos y terminando con 17, además de repartir 5 asistencias y capturar un rebote en 23 minutos de juego.

Ibon Navarro lamenta el inicio de Unicaja en ACB

Ibon Navarro reconoció tras la derrota en Andorra que su equipo fue claramente superado en todos los aspectos del juego. El técnico malagueño admitió que Unicaja no atraviesa un buen momento y que su equipo necesita reaccionar: “Nos faltó concentración, intensidad y energía para igualar el ritmo del MoraBanc. Nos han dominado en todo y ahora hay que ver cómo reaccionamos a un golpe tan duro”.

Aunque el técnico cajista no quiso individualizar en una de las peores noches de los últimos tiempos, dejó entrever que solo unos pocos jugadores dieron el nivel competitivo que requería el encuentro, entre los que se encuentra Chris Duarte. El rendimiento del dominicano fue la excepción en una noche en la que Unicaja perdió su identidad y sumó su tercera derrota en ACB, que lo coloca noveno, fuera de playoffs, con un balance equilibrado de 3-3.

Los partidos de Unicaja en lo que llevamos de competición (ACB y BCL)

ACB:

Unicaja 86-68 Bilbao



Gran Canaria 72-81 Unicaja



Unicaja 77-83 Barcelona



Tenerife 95-79 Unicaja



Unicaja 95-71 Girona



Andorra 98-74 Unicaja

Basketball Champions League (BCL):