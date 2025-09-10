El Unicaja ha iniciado la pretemporada 2025/26 con un proyecto que ha dado continuidad a figuras clave dentro de la plantilla, pero con modificaciones importantes, como el fichaje de Chris Duarte o Xavier Castañeda. Según el presidente Antonio Jesús López Nieto, estos primeros días han servido para afianzar la química del equipo y preparar la temporada, donde el conjunto malagueño quiere seguir siendo competitivo tanto en ACB como en Europa.

La pelea de Unicaja para cerrar el fichaje de Chris Duarte

Chris Duarte se perfila como uno de los protagonistas de Unicaja esta temporada. Antonio Jesús López Nieto ha destacado que la incorporación del dominicano no ha sido tarea fácil para el club cajista: “El fichaje de Duarte está por encima del target económico de un club como nosotros, pero habíamos hecho las cosas bien, habíamos ingresado dinero por las salidas y nos habíamos movido bien con los patrocinios”.

El presidente, que destacó la calidad del jugador y le impregnó de un rol importante dentro del equipo, ha reconocido el duro trabajo que ha hecho la dirección deportiva durante mucho tiempo para traerlo al Martín Carpena: “Duarte estaba visualizado, pero su fichaje era una quimera. El jugador tenía ofertas de NBA y de equipos potentes de Euroliga… Empezamos a trabajar con fuerza. Le dije a Juanma que ‘si hasta aquí podemos llegar, vamos a llegar hasta aquí, vamos a darle’. Todo ha cuadrado y ha venido encantado”.

La realidad de Unicaja con otros clubes ACB

En las últimas temporada, Unicaja ha sido uno de los equipos ACB que más ha crecido a nivel presupuestario, aunque todavía lejos de los gigantes de la competición. Antonio Jesús López Nieto señaló esta diferencia entre estos clubes: “Estamos lejos de los equipos Euroliga. Valencia nos dobla, Real Madrid y Barça más del doble, y creo que estamos a la par de Baskonia, con la ventaja que tienen en la fiscalidad”.

📸 Sesión de fotos LISTA ✅



💪¡Ya sí que falta poco para que empiece lo bueno de verdad!



💚💜 #YoSoyDelUnicaja #LigaEndesa #BasketballCL pic.twitter.com/5Qi2MHY7F9 — UnicajaCB (@unicajaCB) September 10, 2025

En cuanto al presupuesto, el club se ha movido en los mismos parámetros económicos del año pasado: más cerca de los 16 millones que de los 15, excedidos los 16. López Nieto ha matizado que Unicaja ahora mismo se encuentra más cerca de clubes como La Laguna Tenerife o Gran Canaria, pero que esto no impedirá a la plantilla competir como los mejores como ha hecho otras campañas.

Unicaja sobre las salidas en el merdado: “Dos nos sorprendieron…”

Este verano, Unicaja ha vivido varias salidas importantes (Taylor, Sima, Carter, Osetkowski y Ejim). Antonio Jesús López Nieto ha señalado que el club mantiene cariño a estos jugadores y algunas de ellas se daban por hechas desde hace tiempo: “Quedarán en la historia. Algunas de ellas eran previsibles (Carter y Dylan), pero otras dos nos sorprendieron evidentemente, aunque estábamos preparados para cualquier contingencia”.