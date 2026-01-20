El asunto de NBA Europa y el trasvase o no de los equipos Euroliga está siendo uno de los temas candentes del momento. En este sentido, en España, el Real Madrid Baloncesto parece más próximo al modelo americano, mientras que el Barça Basket, a pesar de los vínculos de Pau Gasol, sigue con mayor sintonía con la máxima competición europea. La reunión mantenida en las últimas horas deja muchos titulares.

Pau Gasol, representante español y del Barça Basket, cara visible de NBA Europa

Una de las noticias que más llamativas de la reunión mantenida involucra a Pau Gasol. A pesar de que Barça Basket parezca más distante y Real Madrid Baloncesto más afín, una de las cabezas visibles del proyecto según The Athletic será la leyenda española de baloncesto. El propio exjugador hablaba así del proyecto: “Hablamos de la liga, pero esto va mucho más allá. Se trata del ecosistema, de las bases, de las ligas nacionales y del impacto en los niños (…) por eso estoy tan emocionado de formar parte de esto también“.

A la reunión asistieron numerosos conjuntos de la actual Euroliga. Además de Barça Basket y Real Madrid Baloncesto, Olimpia Milán, Panathinaikos, ASVEL, Bayern Múnich… estuvieron presentes en el acto. No obstante, esto era de prever, incluso en un momento en el cual las posturas con las entidades están lejos. Lo que sí que mantiene en vilo al aficionado es el tema económico, NBA Europa congrega a varios gigantes del mundo financiero.

El factor económico, la gran baza respecto a la Euroliga, pero… ¿Qué hay detrás del proyecto?

Si hay algo que se repite de forma constante en el debate Euroliga vs NBA Europa es que esta nueva competición tendría una mayo viabilidad para los clubes. En este sentido, ya Adam Silver fue claro, National Basketball Association no pondrá dinero. Por el momento, se desconoce la arquitectura económica y los patrocinadores de la competición. Eso sí, en el evento, había grandes fondos de inversión presentes.

The Athletic ha publicado una nota comentando los gigantes financieros congregados por NBA Europa. Acorde a las informaciones del medio, Qatar Sports Investments, propietario del PSG, estaría fuertemente vinculado. El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, dueño del Newcastle, envió representantes al evento. Eso sí, a diferencia de la otra entidad, no se conoce aún relación empresarial concreta.

En el panorama español llama la atención la presencia de Sixth Street, empresa que compró los derechos televisivos de la sección de fútbol del Barça Basket, una de las llamadas por entonces ‘palancas’. También guarda un fuerte vínculo con el Real Madrid Baloncesto, ya que firmó un acuerdo de participación en los nuevos negocios del estadio Santiago Bernabéu durante 20 años. También habría otros gigantes del mundo de los negocios como Blackstone, Lazard o Nike, entre otros.