Son muchos los ejemplos de jugadores con capacidad para impactar en la factoría del Real Madrid Baloncesto. Nombres como Rhys Robinson, Fabian Kayser, Egor Amosov, Toni Garma… cada uno en su categoría, se llevan las miradas de muchos aficionados al baloncesto formativo. Sin embargo, siempre hay jugadores que constatan su calidad con números y otros que lo hacen con buenos guarismos o no.

La perla del Real Madrid Baloncesto, un clínic tras otro de lectura del juego

En unos días en la que piezas como Rhys Robinson y su paso a jugar con España o Egor Amosov y su caudal de puntos contra Baxi Manresa han marcado la actualidad, Fabian Kayser también merece su cota de atención. El jugador alemán del Real Madrid Baloncesto es 2009, junior de primer año. No obstante, su nivel con el equipo U22 bien merece ser reseñado.

Ya hace tiempo que el Real Madrid Baloncesto es muy capaz de detectar el talento internacional en edades tempranas. En este sentido, Fabian Kayser ha destacado desde el primer día en la cantera madridista. Sus números en múltiples ocasiones han sido la prueba fehaciente de su nivel. En los últimos encuentros ha elevado aún más su techo. El joven al que muchos comparan con Franz Wagner tiene cualidades que lo hacen un jugador diferente.

¿Qué tiene de especial Fabyan Kayser?

Fabian Kayser es un jugador anómalo. Su estatura intuye un alero puro, un jugador de pocos botes y mucha agresividad. Sin embargo, las cualidades tácticas de este jugador exceden mucho ese rol. El canterano del Real Madrid Baloncesto, a pesar de sus 2.05, es muy capaz de echar balón al suelo. De hecho, su juego como manejador en situaciones de bloqueo directo es realmente notable.

Me ha gustado mucho hoy Fabian Kayser (2009) ante el Manresa en Liga U22. Quizás esté en su mejor momento físico desde que llegó a Madrid, más agresivo y mostrando unas lecturas y una disposición en defensa más que interesantes. pic.twitter.com/0rXnAQrtYS — Ramón (@monbr24) January 16, 2026

Evidentemente, y como no podía ser de otra forma, el Real Madrid Baloncesto explota su capacidad de juego en esquina de lado débil. Su buena mano abre espacios y su tamaño le permite barrer la línea de fondo. Además de cargar rebote ofensivo en carrera desde el lado opuesto al tiro. Sin embargo, su juego va más allá de eso y su entendimiento del espacio y de las ayudas le hacen especial.