El Real Madrid Baloncesto se llevó el clásico de Euroliga ante del Barça Basket. Los madridistas, salvo algún pequeño sobre salto dominaron el encuentro de principio a final. Hay claves del partido obvias, pero también detalles ocultos. Sergio Scariolo encontró la forma de neutralizar la defensa que tan buen rédito venía dando a Xavi Pascual.

El plan de Sergio Scariolo en el Real Madrid Baloncesto sale a la perfección

No se puede negar que la intensidad defensiva del Real Madrid Baloncesto marcó el partido más allá de la táctica. El Barça Basket cometió pérdidas que hicieron que el equipo de Sergio Scariolo hiciera lo que mejor se le da, correr. Además, se impusieron en el rebote, a diferencia de lo que sucedió en Liga Endesa, como las propias estadísticas así lo certifican. Sin embargo, no todo es ponerle ganas y es que parte del éxito pasó por desactivar el plan que tanto ha funcionado a Xavi Pascual en Euroliga y ACB.

🛡️ Defensa

⚔️ Ataque pic.twitter.com/hUUurLpJOU — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) January 16, 2026

Xavi Pascual es un ferviente enamorado de las alternativas defensivas. El Barça Basket es capaz de plantear muchas opciones en defensa. Sin embargo, los culés vienen estando muy cómodos y seguros con su defensa de cambios en bloqueo directo. En este sentido, Sergio Scariolo dio un clínic de como castigar esta tipología. Además, lo hizo de forma no reiterada, con diferentes pinceladas de pizarra que llevaron al Real Madrid Baloncesto a hacerse muy impredecible.

El potro de tortura del Barça Basket de Xavi Pascual en el clásico de Euroliga

Al comienzo del clásico de Euroliga, Sergio Scariolo comenzó tomando la delantera a Xavi Pascual con su pizarra. El Real Madrid Baloncesto castigó muy bien los missmatchs (emparejamientos entre grande y pequeño) metiendo balones interiores a sus pívots contra los pequeños del Barça Basket y encontrando triangulaciones que, además, le hicieran llegar el balón a Tavares sin posibles ayudas.

Si en el inicio se vio una predominancia de estas acciones, en la segunda parte el plan cambió. El Real Madrid Baloncesto comenzó a jugar pick and roll con bloqueos muy rápidos y sin apenas contacto. Esto generó muchas dudas en un Barça Basket que no sabía si cambiar o no. Con ello, pisaban pintura y hacían a los jugadores de Xavi Pascual sobre ayudar constantemente. Sergio Scariolo, a diferencia del clásico ACB, salió ciertamente reforzado del duelo de Euroliga.