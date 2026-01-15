Todo está listo para el partido estrella de la jornada 22 entre Real Madrid y Barça Basket, uno de los grandes clásicos del baloncesto europeo, con un balance favorable de 21-18 para los blancos. Sin embargo, Xavi Pascual y el conjunto blaugrana ya asaltaron hace unos días el Movistar Arena en la Liga Endesa y llegan con un nuevo plan de partido para repetir el objetivo, esta vez ya con un líder claramente definido.

“Es el alma del equipo. Nuestro faro”: Xavi Pascual lo tiene claro

El Barça Basket es, sin duda, un equipo muy distinto desde la llegada de Xavi Pascual, pese a contar con los mismos jugadores que tenía bajo la dirección de Joan Peñarroya. Un cambio de juego que se ha traducido en resultados y que ha impulsado a los blaugranas hasta la cuarta posición de la Euroliga, con un balance de 14-7, mientras que el Real Madrid ocupa la séptima plaza con un registro de 13-7.

Imagen renovada, planteamientos trabajados y una idea clara de juego. En poco tiempo, Xavi Pascual ha logrado dar forma a una plantilla que no fue diseñada por él. Aun así, el técnico catalán no tiene dudas y señala a Tornike Shengelia como el alma del equipo, un referente dentro y fuera de la pista. Tras el duelo ante el Coviran Granada, así lo expresó en rueda de prensa, definiéndolo como el faro del actual Barça Basket.

‘Toko’ Shengelia llegó el pasado verano al Barça Basket procedente de la Virtus Bolonia y el experimentado ala-pívot promedia 13,4 puntos y 4,7 rebotes en 17 partidos de Euroliga. En su último enfrentamiento ante el Real Madrid, disputado el pasado 4 de enero en la Liga Endesa, aportó 8 puntos en 19 minutos de juego.

“Xavi Pascual es uno de los mejores psicólogos que he tenido como entrenador”

Xavi Pascual no dejó lugar a dudas y Shengelia, en declaraciones a EFE, definió al técnico catalán como uno de los mejores psicólogos que ha tenido a lo largo de su larga carrera. Además, elogió el profundo cambio impulsado por el entrenador y el impacto inmediato en los resultados, con 15 victorias en los 18 partidos disputados bajo su dirección.

“Desde fuera, Xavi Pascual ya había identificado los aspectos que debíamos mejorar y cambiar, y creo que ha hecho un gran trabajo aportando toda su experiencia. Nos ha alineado a todos en una misma idea y nos está preparando para competir al máximo en cada partido y afrontar el siguiente desafío”, comentó Shengelia, uno de los jugadores más experimentados de la Euroliga, con pasado en cinco ligas europeas y experiencia en la NBA.

También habló sobre el duelo ante Real Madrid en Euroliga: “Es un partido clave para nosotros. En primer lugar, porque queremos dar continuidad a esta buena racha de resultados; en segundo, porque aspiramos a escalar posiciones en la clasificación y un triunfo nos ayudaría mucho; y, por último, porque se trata de un Clásico”, explicó Shengelia.