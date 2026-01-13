La situación en el mercado de fichajes del Barça Basket comienza a ser realmente acuciante. Los culés llevan tiempo buscando un center para su roster. Además, bajo un supuesto compromiso con su técnico. Sin embargo, hasta el momento, las diversas operaciones intentadas han sido un fracaso. Al mismo tiempo, uno de los interiores que vistió su camiseta sigue de club en club este curso.

Sertaç Sanli cerca de estampar su firma

Mientras el Barça Basket hace lo imposible por encontrar un center que le aporte una rotación más a Xavi Pascual, un ex vuelve a cambiar de aires en el mercado, en este caso, para regresar a la que fue su casa. Los últimos cursos de Sertaç Sanli fuera de Barcelona no hayan sido muy notables y, en parte por ello, abandona la Euroliga.

🚨 Beşiktaş GAIN are in the final stages of negotiations to sign Sertaç Şanlı. An official announcement is expected shortly.



The experienced center is also expected to be registered for the EuroCup roster. ⚫️⚪️🏀@Eurohoopsnet & @EurohoopsTR pic.twitter.com/BKfpvfL5dB — Buğra Uzar (@bugrauzar24) January 12, 2026

El que fuera center del Barça Basket en la etapa de Saras Jasikevicius regresa a su Turquía natal. Después de un paso poco fructífero por Fenerbahce, de la mano del técnico lituano de nuevo, y del millonario proyecto de Dubai BC, parece que acabará el curso en el Besiktas. Sertaç Sanli regresa al club en el que tiró la puerta abajo con ganas de volver a sentirse importante. Según Eurohoops el acuerdo no está cerrado, pero sí en instancias finales.

El ex del Barça Basket vuelve al sitio en el que fue feliz

Sertaç Sanli emergió en Darussafaka y, en Turquía, pasó por las filas de Tofas, Galatasaray y Trabzonsport antes de firmar por Besiktas. En la 16/17, en el cuadro blaquinegro, firmó sus mejores números, 9 puntos 4 rebotes en 18 minutos de juego. Allí se ganó el derecho a su posterior carrera Euroliga en Anadolu, Barça Basket, Fenerbahce y Dubai BC.

I UN ALTRE TRIPLE MÉS DE SANLI! JA VAN 4! (47-48, 9.6'' per al descans) pic.twitter.com/JXmbKWSJSN — Barça Basket (@FCBbasket) June 16, 2023

El center turco dejó buenas campañas en el Barça Basket, sobre todo, como anti-Tavares, gracias a su buena mano de larga distancia. Está claro que Sertaç Sanli no es un jugador con grandes movimientos de pies, ni con un físico exuberante. Sin embargo, su perfil de especialista tirador le hacen un recurso muy interesante para determinados partidos, contra rivales que sufren defendiendo lejos de canasta. Si bien su paso por Dubai BC fue testimonial, donde parece que tapará su hueco Caboclo, Besiktas podría ofrecerle un rol más importante.