Este viernes, Barça Basket y Real Madrid se reencontrarán pocas semanas después de su último enfrentamiento en Liga Endesa, un duelo que cayó del lado azulgrana. Desde su llegada, el equipo dirigido por Xavi Pascual ha experimentado una transformación notable. Jugadores que han elevado su rendimiento, otros que apenas contaban y ahora entran en la rotación, y una identidad más clara explican la mejora. Para intentar volver a asaltar Madrid, Pascual confía especialmente en su jugador más mejorado.

Joel Parra, el cuatro moderno que amenaza al Real Madrid

Joel Parra ya fue una de las claves en la victoria en Liga Endesa, pero ahora aspira a ganar protagonismo también en Euroliga. El alero catalán ha sido uno de los grandes beneficiados por el cambio de entrenador y, unido a la oportunidad surgida tras la lesión de Shengelia, se ha ganado la confianza del técnico de Gavà desde el primer día. Actuando tanto de tres como de cuatro, Parra está aportando en el rebote y sumando puntos con regularidad, consolidándose como un pilar del equipo culé. Su fiabilidad defensiva ya estaba contrastada; al añadir producción ofensiva, va camino de convertirse en un jugador imprescindible en la rotación del Barça Basket.

El contexto del Real Madrid también juega a su favor. Scariolo está encontrando dificultades para defender la posición de cuatro. Lyles no destaca precisamente por su compromiso defensivo, Hezonja ofrece prestaciones similares, y el técnico italiano parece más cómodo utilizando a Garuba como cinco. Okeke no entra en los planes. Todo ello convierte esa posición en un punto vulnerable para los blancos. En el último duelo de Liga Endesa, el otro cuatro que dispuso de minutos fue Miles Norris, que terminó con siete puntos, aunque sufrió notablemente en defensa. Con la vuelta de Shengelia, queda por ver si Parra pierde peso en la rotación o si, por el contrario, se consolida por delante de Norris.

Un clásico con mucho más en juego

Un clásico siempre es un clásico, pero cuanto más avanza la temporada, mayor es su trascendencia. No han pasado ni diez días desde el último enfrentamiento en Liga Endesa, pero la Euroliga no concede tregua. Las seis primeras posiciones estarán muy disputadas y las derrotas en casa penalizan doble. Barça y Madrid llegan al duelo del viernes en su mejor momento de la temporada.

Connexió Parra-Willy 🔥🔥🔥



Quina bogeria de primera part 😳 Ho atura Maccabi (44-20, min. 4, 2Q) pic.twitter.com/57AYRQx7XA — Barça Basket (@FCBbasket) January 6, 2026

El Barça, impulsado por el cambio de entrenador, ha encontrado estabilidad y confianza. El Real Madrid, por su parte, tiene ante sí la opción de encadenar cuatro victorias consecutivas por segunda vez esta temporada. Los de Scariolo han cumplido ante rivales de la parte baja de la tabla y empiezan a mostrar una versión más sólida en defensa. En lo que va de 2026, solo Dubái ha superado la barrera de los 90 puntos ante los blancos. Con un único partido esta semana para ambos equipos, no sería extraño asistir por fin a un clásico de marcado carácter defensivo, acorde al perfil de los dos entrenadores. Si el partido se decide en ese terreno, la figura de Joel Parra puede resultar clave en la batalla por frenar a Hezonja y Lyles.