El mercado de fichajes Euroliga lleva días realmente candente. Los movimientos de Fenerbahce, con Chris Silva y Nando de Colo, Olympiacos con Tyrique Jones o Partizan con Jekiri han marcado la actualidad. Sin embargo, equipos como Maccabi, Barça Basket y Real Madrid Baloncesto aún no han hecho los deberes pendientes. No obstante, el día de hoy podría cambiarlo todo.

El mercado de fichajes Euroliga ya mira hacia la NBA

El trasvase de jugadores de nivel desde la NBA hacia la Euroliga cada vez es más asiduo en el mercado de fichajes. Los Monte Morris, Cameron Payne, Trey Lyles… desembarcan en la máxima competición europea sin miramientos. Por ello, el día de hoy es crucial para conjuntos Euroleague, entre ellos, los dos españoles, Real Madrid Baloncesto y Barça Basket.

Hoy es la fecha límite para todas las franquicias NBA para garantizar una gran cantidad de contratos de jugadores con poca importancia o minutos.



Así que sí, hoy se abrirá otra ventana de mercado enorme para equipos de fuera de la NBA. Muchos Euroliga pendientes… — Gerard Solé (@gsole14) January 10, 2026

Acorde a las informaciones del periodista Gerard Sole, el día de hoy, 10 de enero, es una de las fechas estipuladas por los jugadores NBA con pocos minutos para finalizar sus contratos. Muchos jugadores que no tienen garantizado el protagonismo firman contratos garantizados. Esta modalidad permite a la franquicia, llegada una fecha, rescindir el contrato si no cuentan con el jugador en cuestión. Por ello, el mercado de fichajes Euroliga y, en concreto, Real Madrid Baloncesto y Barça Basket podrían pescar en estas aguas.

¿Qué necesitan el Real Madrid Baloncesto y el Barça Basket?

Por el momento, tanto Real Madrid Baloncesto como Barça Basket, tanto mediante informaciones filtradas, como de forma explícita sus técnicos, se ha hecho ver la querencia por sumar nuevas piezas. Los de Sergio Scariolo hace meses que siguen en la búsqueda de un escolta anotador. Hace unas semanas se habló mucho de la posibilidad de incorporar a Lester Quiñones. Actualmente, parece que los movimientos se llevan más en la sombra. Habrá que ver que sucede en el mercado NBA y como pueden sacar partido los combinados Euroliga.

Felipe Reyes y Martynas Pocius han viajado al Winter Showcase de la G-League. Y no han ido a darse una vuelta, han ido en representación del Real Madrid, como se puede apreciar en la foto.



Al final va a resultar que, como venimos diciendo algunos, el Madrid no da por cerrado su… pic.twitter.com/pajVxX37er — Sergio Martínez Urcelay (@Sergio11Mtnez) December 23, 2025

Si el Real Madrid Baloncesto tiene su guerra particular con el escolta, el Barça Basket la tiene con el pívot. Son muchos los nombres que han ido sonando en el mercado de fichajes Euroliga. Sin embargo, Chris Silva, Tyrique Jones, Alibegovic… han ido firmando por diferentes conjuntos y Xavi Pascual sigue sin tener aquella supuesta promesa de refuerzos. Por ello, con casi todas las opciones europeas ya finiquitadas, quizás los azulgranas estuviesen esperando la fecha señalada en la NBA.