Un partido entre el sexto clasificado de la Euroliga y el colista puede parecer poco atractivo para muchos. Sin embargo, el Barça–Partizan de este viernes es uno de los encuentros con más cuentas pendientes que se pueden encontrar actualmente en la mejor competición europea. Los de Xavi Pascual buscarán mantener la buena dinámica y cerrar otra semana con pleno de victorias.

Xavi Pascual y Joan Peñarroya: ¿lo nuevo siempre es mejor?

El Barça Basket comenzó la temporada en una línea continuista respecto a la anterior. Con alguna baja sensible, como la de Jabari Parker, pero manteniendo el bloque y al entrenador que se había quedado a una sola canasta de Kevin Punter de clasificarse para la Final Four de Abu Dabi. Sin embargo, la confianza en Joan Peñarroya se desvaneció rápidamente. Tras otro mal inicio en la Liga Endesa, la directiva azulgrana terminó perdiendo la paciencia. La realidad es que Peñarroya siempre había mantenido al equipo bien posicionado en Europa, pero sus problemas se repetían en la competición doméstica.

𝐉𝐨𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐧̃𝐚𝐫𝐫𝐨𝐲𝐚 𝐝𝐞𝐢𝐱𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐫 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐧𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐁𝐚𝐫𝐜̧𝐚 𝐝𝐞 𝐛𝐚̀𝐬𝐪𝐮𝐞𝐭.



L’entrenador del Barça, Joan Peñarroya, no seguirà al capdavant de la banqueta blaugrana. El Barça vol agrair al tècnic la seva professionalitat i li desitja molts… pic.twitter.com/BhDQygnl5w — Barça Basket (@FCBbasket) November 9, 2025

La historia posterior es conocida: Xavi Pascual asumió las riendas del equipo y, desde ese momento, el Barça dio un salto cualitativo notable en la Liga Endesa, encadenando ocho victorias consecutivas. El equipo transmite ahora una mayor atención a los detalles, una mayor concentración en todo lo que ocurre sobre la pista. Varios jugadores están ofreciendo una versión claramente superior bajo la dirección del técnico de Gavà. Con este nuevo escenario, no han tardado en surgir comparaciones con la etapa anterior, cuestionándose decisiones tomadas por Peñarroya, a quien se señala por no haber estado cerca de cumplir los objetivos marcados.

Fuera de Barcelona hace mucho frío: vuelve Jabari Parker

Fue una de las situaciones más límite de la pasada temporada para Peñarroya. Apenas unas semanas después de quedar fuera de la Final Four, el Barça fue eliminado en cuartos de final de la Liga Endesa por el Unicaja de Málaga, que se impuso por 2-1 tras asaltar el Palau Blaugrana en el tercer partido. Aquella eliminación marcó el inicio del fin de Jabari Parker en la capital catalana. La estrella estadounidense explotó y decidió continuar su carrera en Belgrado. Con el paso del tiempo se han conocido actitudes incendiarias que explican su salida. Sin embargo, su situación en el Partizan no ha mejorado. El equipo es último en la Euroliga y nada hace pensar que pueda pelear siquiera por una plaza en el play-in.

La pissarra de Xavi Pascual 👨‍🏫 pic.twitter.com/8yEZF9apxK — Barça Basket (@FCBbasket) January 4, 2026

Además, en Belgrado se ha señalado a Parker como uno de los responsables de la salida de Zeljko Obradovic, quien decidió dar un paso al lado por su incapacidad para hacer creer al grupo. Esta situación dejó al estadounidense fuera de la rotación durante varias semanas. Ahora, reencontrado con Peñarroya, el técnico ha decidido volver a incorporarlo y contar de nuevo con él. La realidad de Parker y Peñarroya es hoy mucho más convulsa que cualquier escenario que hayan vivido en Barcelona. Su visita al Palau Blaugrana este viernes los situará bajo el foco mediático y emocional. Veremos cuál es el veredicto de la afición azulgrana.