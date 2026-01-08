Xavi Pascual fue el elegido para tomar el relevo de Joan Peñarroya al frente del banquillo del Barça Basket, mientras que el técnico cesado puso rumbo semanas después al asiento libre del Partizan de Belgrado. Ahora, Peñarroya regresa al Palau Blaugrana en un contexto marcado por la irregularidad, las dudas y un juego que sigue sin convencer. Una sensación que el propio técnico de Terrassa no dudó en subrayar tras el último duelo de Euroliga: “No competimos y parecimos el peor equipo de la competición”.

Joan Peñarroya se enfrenta al Barça Basket sin conocer la victoria en Euroliga

El Barça Basket vs Partizan Belgrado de la jornada 21 de la Euroliga se presenta como uno de los grandes atractivos de la semana en la máxima competición continental, marcado por el regreso de Joan Peñarroya al Palau Blaugrana y por la incógnita del nivel que mostrará el conjunto serbio en Barcelona. Los balcánicos llegan a la Ciudad Condal tras una dura derrota por 101-84 en la pasada jornada y con un Peñarroya que todavía no sabe lo que es ganar desde que asumió el banquillo de Belgrado.

Además, el Partizan ocupa actualmente la última posición de la competición con un balance de 6-14 (2-8 en los últimos diez disputados), mientras que el Barça Basket de Xavi Pascual ha escalado hasta la quinta plaza con un registro de 13-7, a solo una victoria de los líderes Hapoel Tel Aviv y Valencia Basket. Joan Peñarroya aún no ha logrado dar con las soluciones a los múltiples problemas del conjunto serbio y, por ahora, únicamente conoce la victoria en la ABA League, con triunfos ante el KK Split y el KK Borac Cacak.

Desde Serbia, las críticas al juego del Partizan no han cesado, con un análisis especialmente severo sobre la escasa evolución del equipo desde la llegada de Joan Peñarroya. Se señala la falta de progreso en varios jugadores y, sobre todo, las graves carencias defensivas del conjunto serbio, que encaja una media de 99,6 puntos por partido bajo la dirección del técnico de Terrassa. Una fragilidad que volvió a quedar en evidencia en el último compromiso, en el que el Partizan recibió 101 puntos ante el Mónaco.

Dominio del Barça Basket 14-3 ante Partizan

Unos datos que no invitan al optimismo entre la afición del Partizan, más aún si se atiende al historial entre ambos equipos en Euroliga, claramente favorable al Barça Basket. Desde el año 2000, el balance es de 14-3 para los blaugranas, que además encadenan doce victorias consecutivas frente al conjunto serbio. El último triunfo del Partizan se remonta al 3 de febrero de 2010, cuando se impuso por un ajustado 67-66, con Jan Vesely como gran protagonista, bien secundado por Lawrence Roberts. En el bando azulgrana, los más destacados fueron entonces Jaka Lakovic y Erazem Lorbek.

Una de las pocas noticias positivas para Joan Peñarroya ha sido el regreso a las pistas de Jabari Parker, que firmó 11 puntos y tres rebotes ante el AS Mónaco. Todo apunta a que el ala-pívot estadounidense continuará en el equipo y será uno de los focos de atención en su vuelta al Palau Blaugrana. El objetivo para ambos ex del Barça Basket pasa por sumar una victoria que rebaje la tensión en el entorno, aunque el conjunto azulgrana llega lanzado en cuanto a resultados y sensaciones, con la única incógnita del estado físico de Darío Brizuela.