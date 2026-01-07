La posibilidad de un regreso a España sigue siendo una incógnita para este canterano que en su día formó parte del Barça Basket. A sus 22 años, decidió hacer las maletas y trasladarse a México para convertirse en un jugador destacado de la Liga Nacional de Baloncesto. Su evolución, el papel que ha tenido con la selección absoluta y su conocimiento del baloncesto español podrían abrirle, en el futuro, la puerta a una hipotética vuelta.

Gael Bonilla del Barça Basket a protagonista con Diablos Rojos

Natural de Ecatepec de Morelos, Gael Bonilla llamó la atención durante la década anterior de Real Madrid y Barça Basket tras participar en los campus de Giovanni Rivera, incorporándose finalmente a la entidad catalana en 2012 como cadete. Más adelante, formó parte del equipo filial de LEB Plata y participó en el Adidas Next Generation. En 2022 dejó el Barça Basket para unirse a los Capitanes CDMX de la NBA G League, con Ramón Díaz de head coach y, en la temporada 2023-24, disputó 33 partidos con Cáceres, promediando 7,6 puntos y 4,8 rebotes por encuentro.

Fue entonces cuando Gael Bonilla se convirtió en el primer fichaje en la historia de los Diablos Rojos, la franquicia mexicana de la LNBP. Durante dos temporadas disputó un total de 87 partidos con el equipo de Ciudad de México, alcanzando hace unos meses la final del torneo, donde cayeron ante Soles. En esos playoffs, Bonilla promedió 5,8 puntos, 3,5 rebotes y 1,7 asistencias por partido.

Sus estadísticas con Diablos Rojos durante el curso 2025-26 fueron:

8.3 puntos

5.6 rebotes

1.7 asistencias

26 partidos

20.6 minutos

0.8 robos

11.6 de valoración

Todoterreno que puede aportar de manera bidireccional

El joven alero mexicano dejó una huella importante durante su etapa en la cantera del Barça Basket, demostrando capacidad de impacto en ambos extremos de la pista. Destaca especialmente por su aporte ofensivo y su habilidad para capturar rebotes desde el perímetro. Actualmente, se ha consolidado como un jugador clave de la selección y se perfila como uno de los referentes de la nueva generación junto a Karim López.

El sueño de Gael Bonilla siempre fue consolidar su carrera en el Barça Basket, pero varios equipos de la Liga Endesa o de la Primera FEB podrían interesarse en sus servicios, tras descartar su regreso a los Capitanes de la NBA G League de México. “Capitanes de la Ciudad de México informa que Gael Bonilla no se incorporará al equipo durante la presente temporada. Esta decisión se ha tomado de manera conjunta para apoyar a Gael en su deseo de explorar oportunidades profesionales que se alineen con sus prioridades actuales. Como organización, Capitanes respalda este camino, en línea con nuestra misión de impulsar y acompañar a los jugadores mexicanos en distintas etapas de sus carreras”, señaló el comunicado publicado el pasado 5 de enero.

En busca de nuevos retos

Su no incorporación a los Capitanes sorprendió, pero Gael Bonilla busca nuevos retos tras completar dos destacadas temporadas con los Diablos Rojos. Una posible vuelta a Europa se perfila como su gran objetivo, tras su etapa en la cantera del Barça Basket y su paso hace un par de temporadas por Cáceres. Su impacto también se ha dejado notar en las ventanas FIBA con México, donde disputó un doble enfrentamiento ante Dominicana (con balance de 1-1) y dejó estadísticas interesantes.

29 de noviembre : 16 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias, 23 minutos

: 16 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias, 23 minutos 2 de diciembre: 20 puntos, 10 rebotes, 1 asistencia, 28 minutos

Fortalezas y límites: qué ofrece realmente Gael Bonilla

Aporta

Experiencia en el baloncesto español pese a su juventud

Liderazgo en México

Conocimiento de Playoffs

Capacidad anotadora

Buen porcentaje

Rebote (5.6 en México la pasada temporada)

