El clásico de Liga Endesa ACB entre Real Madrid Baloncesto y Barça Basket apunta a ser un choque realmente igualado. Los culés llegan con confianza plena en su técnico, a pesar de un par de tropiezos. Sergio Scariolo, por su lado, con sus más y su menos, ha sabido sobreponerse a las dudas iniciales.

Un clásico de Liga Endesa ACB entre Real Madrid Baloncesto y Barça Basket marcado por las caras nuevas

El verano para ambos conjuntos ha sido fructífero. Las nuevas incorporaciones de Real Madrid Baloncesto y Barça Basket vienen siendo la nota positiva de los equipos este curso. El buen trabajo de las direcciones deportivas viene dando frutos, pero, sin duda, el clásico de Liga Endesa ACB es la prueba de fuego y dictará sentencia.

🗣️ "Es un partido grande y hay que competirlo bien"



Xavi Pascual ya piensa en el Clásico del próximo domingo en DAZN #LigaEndesaxDAZN 🏀 pic.twitter.com/ic466UCFDI — DAZN España (@DAZN_ES) January 2, 2026

Trey Lyles vs Tornike Shengelia, el duelo definitivo

Uno de los grandes alicientes del clásico de Liga Endesa es el duelo que enfrenta a estos dos fichajes que vienen liderando sus nuevos equipos. Eso sí, el nivel de Tornike Shengelia en el Barça Basket es posible que esté muy supeditado a su estado físico. El americano del Real Madrid Baloncesto apunta ganador del duelo. Sin embargo, el georgiano tiene muchas tablas en partidos de este estilo.

Theo Maledon es la clave en la generación del Real Madrid Baloncesto

Mucho se ha hablado de los problemas media pista del Real Madrid Baloncesto. Estos vienen siendo resueltos con mucha soltura por Theo Maledon. El francés es el punto de ‘picante’ en el juego de bloqueo directo de su equipo. Un poco lo que fue la figura del Chacho en su día, obviamente, con aún mucho que demostrar para situarle en ese escalafón. Bien haría el Barça Basket en hacerle incómodo el partido.

Las grandes ausencias: Will Clyburn y Alex Len, fichajes con rendimientos opuestos que están ‘out’

Si mantener a Bruno Fernando en verano parecía el gran error del Real Madrid Baloncesto, no parece que Alex Len vaya a hacer olvidar este hecho. Su presencia en pista es testimonial y, en un clásico de Liga Endesa ACB, sus opciones de jugar son mínimas. Por su parte, la llegada de Will Clyburn es justo lo opuesto. Posiblemente, el mejor movimiento del Barça Basket en verano. Sin embargo, su lesión le hace imposible testificar.

Clyburn en estat pur. pic.twitter.com/kotkx4jCqT — Barça Basket (@FCBbasket) October 12, 2025

El fondo de armario ¿Qué importancia tendrá? Juani Marcos y Chuma Okeke

Chuma Okeke apuntaba en pretemporada a estrella del Real Madrid Baloncesto. El crecimiento del equipo de Sergio Scariolo en juego cinco por cinco le ha llevao a tener un rol más de microondas. El americano rinde muy bien en pocos minutos, con energía y acierto. Por su lado, Juani Marcos parecía desahuciado hasta la llegada de Xavi Pascual. Con el nuevo técnico ha tenido fogonazos de talento y ha sido bien utilizado en labores defensivas. Quizás no dispute el partido, pero puede ser una sorpresa.