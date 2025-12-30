La rotación de pívots en el Real Madrid Baloncesto está siendo el gran quebradero de cabeza de Sergio Scariolo. Si bien Edy Tavares juega en una liga aparte, el lío con Bruno Fernando, la compleja aclimatación de Alex Len o la inconsistencia en minutos de Usman Garuba suelen ser tema de conversación.

Sergio Scariolo habla de Usman Garuba ¿Halago o toque de atención?

Al rededor de un club como el Real Madrid Baloncesto siempre hay polémicas. Sin embargo, el tema de la rotación de Usman Garuba suele ser uno de los más recurrentes den la esfera blanca. El de Azuqueca de Henares encandila a la afición con la energía que transmite, pero sus minutos vienen siendo limitados. En este sentido, Sergio Scariolo ha opinado y ha dejado una de cal y otra de arena.

Una de las sentencias que más han llamado la atención del técnico del Real Madrid Baloncesto sobre Usman Garuba han sido los halagos: “Viene jugando desde hace tiempo de una manera intensa, agresiva, cada vez más inteligente; y eso es decisivo”. No obstante, Sergio Scariolo tampoco desaprovechó la oportunidad de darle un toque: “El paso siguiente de mejora es ser capaz en la primera salida de producir esa intensidad, esa energía, ese impacto en el partido que normalmente produce la segunda salida. Es una cuestión mental porque es el mismo jugador“.

¿Qué necesita el Real Madrid Baloncesto?

El rendimiento individual de Usman Garuba en sus limitados minutos suele ser bueno, pero el equipo suele resentirse sin el caboverdiano. A pesar de las sensaciones positivas, su rol parece lejos de poder ser el de un jugador de alto minutaje. En cierta manera, eso se esboza en frases como la que comentaba Sergio Scariolo: “En un partido en el que Edy ha sido condicionado por las faltas, ha echado una mano“. Sin embargo, no por ello significa que no pueda ser importante en el Real Madrid Baloncesto.

La importancia en un equipo y el minutaje suelen ser cuestiones que se entienden juntas, pero no siempre es así. Igual que existen los ‘jugadores microondas’ a nivel ofensivo, Usman Garuba lo puede ser en defensa. Si bien la estructura defensiva del Real Madrid Baloncesto Funciona mejor con un Tavares preparado para la ayuda bajo canasta, el internacional español puede ser decisivo aportando energía y siendo una versión de pívot diferente, que no intimida tanto, pero que roba, que va al cambio y que ahoga incluso a pequeños.