El mercado de la Euroliga se mueve con rapidez, y los clubes españoles están siendo protagonistas con operaciones próximas a cerrarse, entre salidas, renovaciones y fichajes. El Real Madrid, siguiendo las indicaciones de Scariolo, está plenamente centrado en reforzar su plantilla, y la NBA se ha convertido en un escaparate que el equipo madrileño está observando de cerca.

Real Madrid se fija en Lester Quiñones de la NBA

El Real Madrid amplía su radar hacia la NBA G League en busca de un escolta que sea un peligro desde el perímetro y que sea capaz de aportar puntos, un perfil que desea Sergio Scariolo. La dirección deportiva, concretamente Felipe Reyes y Martynas Pocius, asistieron al Winter Showcase para evaluar distintos perfiles, con especial atención a jugadores con experiencia en la NBA que puedan adaptarse al estilo del equipo.

Entre ellos, Lester Quiñones podría ser el elegido al destacar por su capacidad anotadora y versatilidad en la pista, promediando 21,6 puntos por partido con Osceola Magic. Formado en los Memphis Tigers y con paso por Golden State Warriors y New Orleans Pelicans, Quiñones ya conoce el nivel NBA y fue reconocido como jugador más mejorado de la G League en 2023. Su prioridad sigue siendo una oportunidad en la NBA, lo que hace que un fichaje inmediato por Europa sea complicado. Aun así, su perfil encaja con las necesidades del Real Madrid.

La competencia del Barça Basket por el fichaje de Chris Silva

El Barça Basket busca reforzar su plantilla tras la lesión de Will Clyburn, y Chris Silva se ha convertido en su objetivo principal. Con experiencia en la NBA y un rendimiento destacado en AEK Atenas, el interior africano aportaría anotación, rebote y versatilidad en la pintra. Además, su condición de jugador extracomunitario y una cláusula de salida accesible facilitan la operación, aunque la competencia es feroz.

En los últimos días, Olympiacos se perfila como el mayor rival en la carrera por Silva, habiendo mostrado interés directo y dispuesto a igualar ofertas. Además, otros equipos de Euroliga como Fenerbahce, Maccabi Tel Aviv y Partizan Belgrado siguen de cerca la situación, lo que convierte el fichaje en una operación complicada y muy disputada de cara a los próximos meses.

