El 2025 se acaba para dar entrada al 2026. Este año ha sido imprevisible para el baloncesto, lleno de movimientos, talentos emergentes y gestas inesperadas que han cambiado el panorama en Europa y la NBA. Desde traspasos sorprendentese hasta equipos/selecciones que irrumpen en competiciones históricas, pocas veces se ha visto un calendario tan cargado de sorpresas. Y, entre todas, hay una que ha dejado a aficionados con la boca abierta, marcando un cierre de año difícil de olvidar.

Equipos que han dado la sorpresa en 2025

La NBA, conquistada por primera vez por Oklahoma City Thunder

Oklahoma City Thunder hizo historia al coronarse campeón de la NBA por primera vez desde su traslado a la ciudad, tras vencer a los Indiana Pacers en un dramático séptimo partido. Liderados por Shai Gilgeous-Alexander, quien se convirtió en el primer jugador en 25 años en ganar el MVP de la temporada regular y de las Finales, los Thunder lograron un triunfo que marca un hito en la historia deportiva de la franquicia.

La Turquía de Ataman revolucionó el Eurobasket 2025

Turquía se despidió del Eurobasket con la medalla de plata tras caer ante Alemania en la final (83-88), pero su torneo quedará como una de las grandes revelaciones del campeonato en la historia. El equipo dirigido por Ergin Ataman mostró un baloncesto coral y aguerrido, destacando especialmente la actuación de sus pívots Alperen Sengün y Ercan Osmani, quienes brillaron tanto en ataque como en defensa, llevando a Turquía a soñar con el oro hasta el último instante.

El camino turco estuvo marcado por un triunfo histórico en la fase eliminatoria ante Grecia, donde la fortaleza del grupo se impuso a uno de los grandes favoritos al título. A pesar de no lograr el oro, Turquía confirmó su crecimiento en Europa, combinando talento joven y veteranía, y consolidándose como una selección capaz de competir al máximo nivel en los próximos torneos internacionales.

La conquista europea de Álex Mumbrú con Alemania, el primero en la historia

Álex Mumbrú firmó una gesta histórica al convertirse en el primer entrenador español que gana un Eurobasket, logrando el título con Alemania en circunstancias extremas. El técnico afrontó el torneo tras superar una grave pancreatitis aguda que le obligó a ser hospitalizado, perder ocho kilos y ausentarse del banquillo en varios partidos, pero sin dejar de liderar al equipo. Su éxito combinó mérito deportivo y una enorme fortaleza personal, al guiar a la selección alemana hasta la cima europea, poniendo incluso en riesgo su propia salud.

Jugadores sorpresa que en 2025 han dado un paso adelante

Hugo González: de secundario en el Real Madrid a clave en Boston Celtics

Hugo González ha vivido una evolución imparable en este 2025, pasando de un rol secundario en el Real Madrid a convertirse en una de las grandes sorpresas de la NBA. Tras un arranque discreto, con escasos minutos en pista, el joven escolta español ha demostrado su valía en Boston, aportando energía y un impacto inmediato en los partidos, especialmente en la reciente racha de victorias de los Celtics.

En las últimas tres victorias del equipo de Massachusetts, el ex del Real Madrid ha promediado 8,7 puntos y 9,7 rebotes, siendo clave en el rendimiento colectivo con un +27 en pista. Su capacidad para anotar, rebotear y generar presencia defensiva ha convertido al madrileño en un jugador decisivo y un referente inesperado, llevándose la ovación del Garden y con la etiqueta de ‘el robo del año’.

París Basketball y una explosión en la Euroliga: sus estrellas en el mercado

El juego de París Basketball ha encandilado a media Europa en 2025 y sus jugadores han llamado la atención de los grandes clubes. Uno de ellos, que ha sobrevivido a la desbandada que sufrió la plantilla en el verano con salidas clave como TJ Shorts, ha sido Nadir Hifi, que representa a la perfección ese estilo del conjunto parisino y su año ha sido de consagración en la élite de la Euroliga.

Su capacidad de anotación y la amenaza constante que genera a los rivales lo han convertido en uno de los jugadores más cotizados del mercado europeo en 2025, y el Real Madrid ya lo tiene en su agenda. Será un nombre propio en 2026.

https://www.youtube.com/watch?v=VVIlplio2G8&t=42s

Eventos sorpresa que han dado un giro radical en Euroliga y NBA

El proyecto NBA-Europa: el gran boom ‘anti-Euroliga’

El proyecto NBA Europa nació como una iniciativa conjunta entre la NBA y la FIBA para crear una liga profesional que combine el poder mediático de la NBA con el modelo deportivo tradicional europeo. La competición contempla equipos con plaza fija y un sistema de acceso por méritos deportivos, conectado a las ligas nacionales y a la Basketball Champions League, evitando un modelo cerrado como el de la actual Euroliga.

Este proyecto, una de las grandes noticias de 2025, dará un paso adelante en 2026, cuando las conversaciones se transformen en una competición operativa. La NBA trabaja con la FIBA para cerrar inversores, definir los países participantes y concretar un formato inicial que partiría con una docena de equipos fijos y varias plazas abiertas por clasificación. España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido aparecen como mercados prioritarios, con la posible entrada de grandes marcas deportivas y clubes de fútbol. Si el plan se consolida, 2026 marcaría el inicio de una nueva era para el baloncesto europeo.

La entrada de Dubai BC en la Euroliga: un modelo cuestionado

En paralelo al proyecto NBA Europa, la Euroliga vivió en 2025 un hito histórico con la entrada de Dubai BC en la competición. Este movimiento generó numerosas críticas en el baloncesto europeo, al priorizarse la inversión y la expansión global sobre la tradición. Su presencia rompe fronteras geográficas y abre un debate profundo sobre el futuro, el modelo y la identidad del baloncesto en el Viejo Continente.

El fichaje sorpresa que no dejó indiferente a nadie en 2025

Luka Doncic: el traspaso de la época en la NBA

El fichaje de Luka Doncic por Los Angeles Lakers fue uno de los movimientos más impactantes de la NBA en las últimas décadas. El intercambio con Dallas, que envió a Anthony Davis a los Mavericks, unió a Doncic con LeBron James en un tándem generacional pensado para competir de inmediato y, al mismo tiempo, asegurar el futuro de la franquicia tras la retirada del Rey.

Deportivamente, el traspaso redefinió el proyecto angelino: los Lakers han pasado de un modelo centrado en la defensa interior a uno basado en la creación y el talento ofensivo de dos de los mejores generadores de juego del mundo.