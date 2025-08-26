El combinado nacional de Alemania llegó a Tampere, una de las sedes del EuroBasket Masculino 2025, para iniciar su participación oficial frente a Montenegro el 27 de agosto. Pese a llegar como uno de los favoritos junto a Serbia y Grecia, los actuales campeones del mundo atraviesan las horas previas con un contratiempo significativo.

Álex Mumbrú hospitalizado antes del debut en el EuroBasket

Tras las dos victorias ante España, la expedición alemana ya tenía puesta la mira en su debut oficial frente a Montenegro en Tampere. No obstante, ese primer encuentro llega empañado por la hospitalización de Alex Mumbrú, quien asumió como seleccionador alemán el 15 de agosto de 2024, reemplazando a Gordon Herbert.

Mumbrú permanece hospitalizado por un problema de salud, según confirmó la federación. El entrenador español, con experiencia previa en Bilbao y Valencia Basket, fue ingresado el lunes 25 de agosto debido a una infección aguda. Se espera que, una vez recuperado, pueda reincorporarse al equipo alemán, aunque aún se desconoce la fecha de su regreso.

Alan Ibrahimagic asume el papel de entrenador secundado por Alberto Miranda

Alemania se encuentra en el grupo B junto a Lituania, Montenegro, Suecia, Finlandia y Gran Bretaña, y la ausencia de Alex Mumbrú será cubierta por Alan Ibrahimagic, mano derecha del seleccionador alemán y gran conocedor de los equipos inferiores de Alemania, convirtiéndose en campeón de Europa con el equipo U18 en 2024.

Alberto Miranda, quien se desempeña como ayudante de Ibon Navarro en Unicaja, se incorporó al cuerpo técnico de Mumbrú de cara al Eurobasket 2025. Tras varias visitas que Mumbrú realizó a Málaga en los últimos meses, surgió la propuesta para que Miranda se uniera al staff. Alemania inició su preparación en The Embassy, una instalación de élite que este verano también ha recibido a varios jugadores de la NBA. En este arranque oficial del Eurobasket, Miranda será una pieza clave junto a Ibrahimagic.