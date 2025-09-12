El Eurobasket ha dejado numerosas noticias para los seguidores ACB durante todo el verano. Con mayor o menor fortuna, la Liga Endesa ha estado bastante representada en el torneo internacional que ya llega a su ocaso. Actualmente, solo cuatro selecciones continúan ‘vivas’ en el campeonato. No obstante, aún queda algún conocido del baloncesto español.

Finlandia pone el sabor ‘español’ al Eurobasket

Uno de los nombres del Eurobasket está siendo Elias Valtonen. El Finlandés no solo es miembro de uno de los 4 semifinalistas del torneo, sino que ha sido una de las piezas más clutch y ha colado a los fineses entre los mejores del campeonato. Especialmente notable fue su actuación contra Serbia, aunque no se quedó atrás su partido contra Georgia. Además, no es ACB, pero esta selección tiene otro gran representante del baloncesto en España.

CLUTCH VALTONEN DOES IT AGAIN 🇫🇮😱



Elias Valtonen has made six shots from 3P range in this EuroBasket, with four of those being scored in the 4th quarter 🔥#EuroBasket pic.twitter.com/AlXQDFU7kH — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 10, 2025

Sasu Salin fichó este verano por Movistar Estudiantes y militará en Primera FEB. Sin embargo, el excelso anotador de tres puntos es todo un emblema de la liga ACB. Gran Canaria, Unicaja y Tenerife conocen la puntería que se gasta el escolta. Si Valtonen se encuentra escribiendo su historia, el supertirador la tiene ya casi escrita y es que es el tercer máximo anotador de triples de la historia de los Eurobasket. No contento con ello, a sus 34 años volvió a dejar un partido de 7 triples anotados, su récord, en este caso, de 9 intentos.

Dos ‘robos’ ACB entre las cuatro mejores selecciones

Al margen de los representantes ACB de Finlandia, no quedan más exponentes del baloncesto español. Sobre todo tras el fichaje de Kostas Antetokounmpo por parte de Olympiacos. Tras un paso discreto por UCAM Murcia, pone rumbo al gigante Euroliga. A priori, parecía que el club heleno podría ser un escenario demasiado grande para este jugador. Sin embargo, las sensaciones en el Eurobasket han sido realmente positivas.

Otro jugador que pudo representar a la Liga Endesa es Furkan Korkmaz. El tirador turco estuvo cerca de unirse a las filas del equipo de Vidorreta. Un técnico que bien sabe sacarle partido a los anotadores desde el perímetro. Finalmente, La Laguna Tenerife incorporó a Rokas Giedraitis para esa labor.