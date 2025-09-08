La pretemporada ACB está ya arrancada pese a las ausencias por el Eurobasket. El torneo del viejo continente atrae todas las miradas, pero no por ello conjuntos como Coviran Granada han detenido su fase preparatoria. Algunas de sus estrellas internacionales, como Jovan Kljajic, por lesión, regresaron con el combinado nazarí. Otras, como Beqa Burjanadze o Elias Valtonen siguen haciendo historia.

Coviran Granada demuestra tener buen ojo

Una de las grandes apuestas del mercado de fichajes ACB de Coviran Granada ha sido Beqa Burjanadze. El georgiano apeó a toda una Francia y, con todo y con eso, no es el nombre propio para el combinado granadino en el Eurobasket. En este caso, Elias Valtonen, no solo está brillando en uno de los equipos revelación, sino que ha demostrado poder ser determinante ante los mejores jugadores del continente europeo.

Elias Valtonen logró el pase de fase de grupos a ronda eliminatoria y, posteriormente, eliminó a la gran favorita del torneo, Serbia. Durante el transcurso del Eurobasket, Markkanen por su talento y Muurinen por su juventud se llevaron todas las miradas. Sin embargo, a la hora de la verdad, el jugador de Coviran Granada demostró poder ser determinante. Dos triples y dos canastas de dos que le valieron el pase a cuartos de final. Con ello, la apuesta de este verano de los nazaríes de seguir contando con él, ha ganado aún más enteros.

El Elias Valtonen más ‘clutch’ se las verá contra Beqa Burjanadze

Elias Valtonen anotó frente a Serbia la canasta del empate a 77, después de haber perdido la renta de la primera parte en un arreón de los serbios. Posteriormente, sería el ejecutor de un +5 con un triple, rompiendo la barrera de la canasta para cambiar la ventaja. No contento con eso, un put back y un triple en la cara de Nikola Jokic echaron a los de Svetislav Pesic fuera del Eurobasket. Además, regalándole a Coviran Granada un duelo precioso en cuartos.

THE MOST UNLIKELY OF HEROES!



ELIAS VALTONEN WITH THE BIGGEST SHOTS OF HIS LIFE!#EUROBASKET X #MAKEYOURMARK pic.twitter.com/eT380A6XGK — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025

Si hay dos selecciones que han dado la sorpresa en este Eurobasket son Georgia y Finlandia. Ambas han eliminado a dos de las grandes favoritas y una de ellas estará en las semifinales, ya que el duelo de cuartos medirá a un equipo contra otro. Coviran Granada tendrá por tanto un representante entre los 4 mejores del continente. Si Elias Valtonen viene de captar muchas miradas, el torneo de Beqa, con menos brillo, pero está siendo también muy positivo.

📹🫡 @BeqaBurjanadze “Me alegro mucho por @EliasValtonen. Ha hecho muy buen trabajo para que Finlandia esté en cuartos”.#ContigoFundación https://t.co/6gtY4vXaXo — Coviran Granada (@CoviranGranada) September 7, 2025

El Eurobasket de Elias Valtonen

vs Serbia : 23 minutos, 13 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias

: 23 minutos, 13 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias vs Alemania : 17 minutos, 0 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia

: 17 minutos, 0 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia vs Lituania : 16 minutos, 10 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia

: 16 minutos, 10 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia vs Montenegro : 17 minutos, 5 puntos, 6 rebotes, 0 asistencias

: 17 minutos, 5 puntos, 6 rebotes, 0 asistencias vs Gran Bretaña: 24 minutos, 6 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia

El Eurobasket de Beqa Burjanadze