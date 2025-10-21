Covirán Granada pudo mantener su sitio en ACB y el mercado de fichajes estival era una oportunidad para conformar un plantel que le mantuviera lejos de las posiciones de descenso. A priori, los movimientos fueron más que interesantes y las expectativas eran elevadas. Sin embargo, el arranque de Liga Endesa no ha sido bueno, pero parece que ya comienzan a tomarse decisiones.

Una mejora en la generación exterior en el mercado de fichajes para Covirán Granada

El conjunto granadino, en el plano individual, ha tenido varias buenas noticias. Sin embargo, se percibe una carencia clara y concreta, la generación exterior. Covirán Granada sufre para construir a base de ventajas en torno a sus manejadores y parece que quiere ponerle solución. Acorde a las informaciones de José Manuel Puertas para el diario Ideal, la dirección deportiva se encuentra sondeando el mercado en busca de perfiles que puedan elevar las prestaciones del equipo en esas labores.

El rendimiento del juego interior, en líneas generales, está siendo positivo. Tanto Zach Hankins, como Luka Bozic están siendo dos de los nombres propios del arranque de temporada. Ambos fichajes, que ya llegaron con a Covirán Granada con vitola de poder dominar, están cumpliendo. Sin embargo, no todos los movimientos del mercado han rendido igual y podrían acabar fuera de la entidad.

⭐️ Luka Božić ha sido el jugador más valorado en el partido de hoy ante @Baskonia.



👉 15 puntos, 7 rebotes y 19 de valoración.



🏀 MVP patrocinado por @Alhambra_Es.#ContigoFundación pic.twitter.com/upygWPMwhi — Coviran Granada (@CoviranGranada) October 19, 2025

¿Salidas en Covirán Granada?

A pesar de que no hay información al respecto, no es un secreto que tanto Travis Munnings como Micah Speight están rindiendo muy por debajo de las expectativas. Esta circunstancia, en connivencia con el deseo de Covirán Granada de incorporar nuevos perfiles exteriores en el mercado de fichajes, lleva a pensar que ambos jugadores podrían estar en el alambre. Especialmente bajo está siendo el nivel del ex de Burgos y Andorra, que después de 3 jornadas, acumula un -2,7 de valoración.

Los tres partidos ACB de Micah Speight