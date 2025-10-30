El proyecto de Micah Speight en Coviran Granada puede terminar antes de lo previsto. El base norteamericano, que llegó este verano con el cartel de apuesta fuerte para el nuevo ciclo liderado por Ramón Díaz, no ha logrado adaptarse al exigente ritmo de la Liga Endesa. Según fuentes del club consultadas por Solobasket, la entidad trabaja en su salida inmediata vía cesión, priorizando equipos de Primera FEB.

Micah Speight: la apuesta que no cuajó en ACB

Speight, de 1,78 m y 26 años, fue uno de los nombres propios de la pretemporada granadina. Brillante en ritmo, lectura y descaro ofensivo, apuntaba a ser el base titular. Sin embargo, el salto de nivel ha sido más duro de lo esperado. En los partidos oficiales se ha mostrado inseguro, tenso y sin fluidez. El peso de la Liga Endesa le ha pasado factura.

📽️ ¡Vamos con unos highlights mañaneros del partido de ayer! 😍#ContigoFundación pic.twitter.com/2w2uvgGcnG — Coviran Granada (@CoviranGranada) September 26, 2025

Su rendimiento ha ido en caída libre, al punto de quedarse fuera de la convocatoria en la última jornada ACB. Su descarte para el último partido disputado ante Hiopos Lleida fue una señal clara de que el club ya no contaba con él en el corto plazo. Coviran Granada se ha visto obligado a buscar refuerzos.

Primera FEB, el escenario más probable

La Primera FEB se perfila como el destino natural para Micah Speight. Allí fue un jugador diferencial en campañas anteriores, y varios equipos siguen sus pasos. El Monbus Obradoiro, que busca volver a ser equipo ACB, ha mostrado un fuerte interés por el base —tal como viene informando desde hace días El Correo Gallego—, aunque a día de hoy no hay acuerdo cerrado. Mientras tanto, Coviran Granada sigue negociando con discreción para cerrar cuanto antes una salida ordenada que beneficie a ambas partes.

¿Fin de etapa en Coviran Granada o simple paréntesis?

El caso de Speight es el reflejo de lo difícil que es el salto a la élite, incluso para jugadores con talento demostrado. Llegó como una pieza clave y sale por la puerta de atrás, no por falta de calidad, sino por no haber encontrado el ritmo emocional y competitivo que exige la ACB. En Coviran Granada aún creen en su potencial. Por eso buscan una cesión, no una rescisión. Porque si recupera confianza en un entorno menos exigente, Micah Speight podría volver a escena más pronto de lo que parece.