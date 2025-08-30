El grupo B del Eurobasket 2025 es uno de los de mayor competición del torneo, con la vigente campeona del mundo Alemania, con el español Alex Mumbrú en el banquillo como gran favorita, pero también con rivales de la talla de Lituania o Finlandia, que con su gran estrella Lauri Markannen al máximo nivel gana enteros para su clasificación y entra en los libros de historia.

Lauri Markannen se vuelve a exhibir en el Eurobasket 2025

A diferencia de lo que pasó en el pasado torneo de clasificación para los Juegos Olímpicos que se disputó en España el verano de 2024, este verano la selección de Finlandia sí cuenta con su mejor estrella para este Eurobasket 2025, y eso les da más opciones que nunca de competir con Alemania y Lituania, así como Suecia en el grupo B.

Y Lauri Markkanen está liderando como nadie a su selección de Finlandia. Tras su debut con una actuación de 28 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y 2 robos ante Suecia, rompió todas las expectativas ante Reino Unido en su segundo partido en el Eurobasket.

43 points… in 23 minutes 😱



Lauri Markkanen's second-career 40-point @EuroBasket performance powered Finland to a W! pic.twitter.com/ZAVCiRKYKq — NBA (@NBA) August 29, 2025

Markkanen anotó 43 puntos en una actuación histórica en tan solo 23 minutos con 13 de 22 en tiros de campo, 7 triples y 4 robos para vencer 109-79 ante Gran Bretaña, lo que iguala su marca personal en el Eurobasket.

Sin embargo, no fue el único destacado en el partido, con la joven promesa de Finlandia que sigue los pasos de Markkanen, Miika Muurinen ofreciendo uno de los mejores mates del torneo, o Sasu Salin, el veterano que esta temporada jugará con el Movistar Estudiantes en Primera FEB, que igualó su récord de triples anotados en competición internacional, siete de nueve.

Lauri Markkanen iguala su registro y el del español Emiliano Rodríguez

Con sus 43 puntos en el segundo partido del Eurobasket 2025, Lauri Markkanen entra en una de las diez actuaciones históricas del campeonato, que iguala los números que ya dejó en 2022, y una lista en la que hay un español: Emiliano Rodríguez.

Lauri is a CHEAT CODE – 43PTS for the Finnisher 🤯#EuroBasket pic.twitter.com/GgVDS60LFY — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 29, 2025

Fue en 1967 cuando el jugador de la selección española Emiliano Rodríguez logró anotar 43 puntos frente a los Países Bajos, siendo el primero en llegar a esta cifra que han igualado luego Giorgios Kolokithas de Grecia ese mismo año, el también griego Nikos Galis en 1989, Dirk Nowitzki en 2001 y Markkanen en dos ocasiones.

La máxima anotación en un Eurobasket continúa en manos de Eddy Terrace, de la selección belga, que anotó 63 puntos en 1957 en el encuentro entre Bélgica vs Albania. La mejor de nuestra época es Luka Doncic, en segunda posición con los 47 puntos que anotó en 2022 en el Eslovenia – Francia.