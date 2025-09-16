Unicaja continúa con su pretemporada en Singapur, realizando sesiones de entrenamiento preparatorias en el OCBC Arena, un pabellón distinto al que acogerá la Copa Intercontinental. La plantilla de Ibon Navarro sigue haciendo ajustes para preparar el debut ante Al-Ahli de Libia, contando además con la incorporación de Alberto Miranda (técnico ayudante) tras su reciente título europeo con Alemania. Sin embargo, el Eurobasket todavía trae cola y dos jugadores cajistas han recibido un recado de su seleccionador.

Los dos jugadores de Unicaja que no se estuvieron en el Eurobasket

La selección de Bosnia y Herzegovina ha vivido este verano un Eurobasket marcado por la ausencia de varios de sus jugadores más destacados, entre ellos dos de Unicaja: Emir Sulejmanovic y Nihad Djedovic. De los 24 convocados inicialmente, solo doce se presentaron a los entrenamientos, lo que provocó un gran malestar en el seleccionador Aziz Bekir, quien criticó duramente a los que rechazaron sumarse al equipo.

A pesar de la adversidad, Bosnia superó la fase de grupos, incluida una victoria frente a Grecia, antes de caer en octavos de final ante Polonia. Bekir no ocultó su enfado y cargó contra quienes decidieron no representar al país, cuestionando su compromiso y patriotismo.

Las palabras de Aziz Bekir contra los jugadores de Unicaja

Una vez finalizó la participación de Bosnia y Herzegovina en el Eurobasket 2025, Aziz Bekir atendió al medio Hajat TV y cargó duramente contra los jugadores que rechazaron acudir al torneo, entre los que estaban Sulejmanovic y Djedovic: “¿Qué clase de patriota eres? Cuando tu país te llama, debes salir al campo, aunque todos los demás huyan”.

Bekir insistió en que jugar para la selección nunca es negociable: “No preguntas si el hotel tiene cinco estrellas o una cama de hierro, no vas por dinero, vas por tu país. Eso es patriotismo. Y a todos esos matones, esos cobardes, esos hombres primitivos —que no han vivido ni el dos por ciento de lo que yo he vivido— les puedo decir que estoy completamente tranquilo con ellos”.

La relación entre Sulejmanovic y Djedovic en Unicaja

Emir Sulejmanovic, que ha llegado como fichaje este verano a Unicaja, ha encontrado en Nihad Djedovic un apoyo fundamental para su adaptación al club cajista y a la ciudad. Ambos jugadores, compañeros habituales en la selección bosnia, se conocen desde hace años y mantienen una estrecha amistad que se refuerza ahora en el vestuario de Los Guindos.

Durante los primeros días de pretemporada con Unicaja, han compartido momentos de convivencia y entrenamiento, lo que facilita la integración del pívot en el equipo.El propio Sulejmanovic destacó la importancia de esta relación: “Le conozco desde hace muchos años y siempre hemos estado en contacto. Tener a alguien que ya conoces cuando llegas como jugador nuevo es muy importante”.