A menos de diez días del salto inicial del Eurobasket 2025, la selección de Bosnia y Herzegovina afronta serios contratiempos en la recta final de su preparación. El debut oficial está previsto para el 28 de agosto en Limassol ante Chipre, pero las dudas se acumulan en torno al equipo de Adis Beciragic. Dzanan Musa todavía no tiene asegurada su participación tras someterse a una cirugía abdominal, y a ello se suman los problemas físicos de Amar Alilovic y Xavier Castañeda, que arrastran molestias después del torneo preparatorio disputado en Bélgica, donde Bosnia se proclamó campeón.

“Castañeda está completamente fuera de forma”

El base de Chicago con pasaporte bosnio se ha convertido en el centro de atención de la selección balcánica. Naturalizado para el Eurobasket 2025, Bosnia se enfrentará a España en la fase de grupos. Tras firmar el 20 de junio por Unicaja Málaga, Castañeda es uno de los fichajes más destacados de la próxima temporada de la Liga Endesa, aunque todavía existen dudas sobre su disponibilidad para el debut ante Chipre.

“Castañeda está fuera de forma. Empezó a entrenar hace unos días. Creo que eso nos está frenando mucho en el aspecto táctico. Necesita integrarse en un equipo que lleva dos años jugando juntos”, explicó Beciragic sobre el nuevo jugador de Unicaja Málaga a pocos días del debut ante Chipre en el Eurobasket.

El base de Unicaja anotó 9 puntos ante Gran Bretaña, pero no fue convocado para el partido contra Bélgica debido a problemas físicos. El seleccionador bosnio se mostró muy crítico con la actitud de algunos jugadores y aún debe definir el roster definitivo ante los múltiples contratiempos, con Sulejmanovic y Djedovic que no son de la partida. En el caso de Castañeda, una lesión en la mano sufrida en febrero con la selección le ha mantenido alejado de las canchas desde entonces, y ahora espera recuperar su mejor nivel para la fase de grupos del torneo europeo.

El nuevo jugador de Unicaja por delante de Luka Garza

Otra decisión clave para Bosnia y Herzegovina fue elegir entre Xavier Castañeda y Luka Garza como jugador naturalizado para el Eurobasket 2025. Ambos estadounidenses, solo uno podía ser incluido según las normas FIBA. Beciragic finalmente se inclinó por Castañeda, del Unicaja Málaga, dejando fuera al reciente fichaje de Boston Celtics. “Decidí que Castañeda era el jugador que necesitábamos. Nuestra estrategia requería un base y no un pívot como Garza”, explicó el seleccionador.

