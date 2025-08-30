El Real Madrid Baloncesto ha hecho cambios importantes en su roster. A pesar de que, seguramente, les gustaría estar trabajando con sus nuevas incorporaciones, muchas están disputando torneos internacionales. Caras nuevas, y no tan nuevas, están inmersos en competiciones como el Eurobasket y la Americup. Por ello, el cuadro blanco está muy atento a ver que hacen piezas como Gabriele Procida, Theo Maledon o, incluso, el propio Sergio Scariolo.

Una prueba de fuego para contrastar el flamante fichaje del Real Madrid

La apuesta del cuadro madrileño ha sido clara, inyección económica para el nuevo proyecto. El Real Madrid Baloncesto no quiere que la nueva era comience renqueante y no han escatimado a nivel económico. Este verano se han realizado muchos movimientos, pero la única salida de un jugador importante ha sido Dzanan Musa. En este sentido, el jugador, no por perfil, pero sí por escalafón salarial, que vendría a suplir al bosnio es Theo Maledon. Su sueldo, ciertamente elevado, le colocan como una de las estrellas del conjunto y el Eurobasket 2025 es el primer campo de pruebas.

Seguramente muchos madridistas hayan seguido el Eurobasket 2025 de Gabriele Procida con Italia para ir conociendo a su nueva incorporación. Sin embargo, la joya de la corona del verano del Real Madrid Baloncesto es Theo Maledon y todas las miradas están puestas en él. En su primer partido con Francia en el torneo dejó 6 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias en 14 minutos de juego. A pesar de ello, el choque es poco significativo, ya que el partido solo tuvo un color, fue un +28 y estuvo marcado por las rotaciones. No obstante, el siguiente no será lo mismo.

Una de las grandes estrellas de la historia del Real Madrid quiere arruinarle el día a su nuevo fichaje

Cuando se habla de estrellas del Real Madrid Baloncesto, y mira que estuvo poco tiempo en el primer equipo, pocos podrán olvidar el paso de Luka Dončić por sus filas. El talento esloveno es uno de los mejores jugadores del mundo y el orgullo de una afición madridista que lo vio crecer en su baloncesto formativo. En este caso, el afamado NBA tratará de darle un mal día a Theo Maledon en el duelo que cruza a Francia con Eslovenia. Además, está por ver si no se verán las caras sobre el parquet.

With 34 PTS, 9 AST & 5 STL, Luka Doncic is the first player in the recorded #EuroBasket history combining for 30+ points, 5+ assists and 5+ steals 🇸🇮 pic.twitter.com/H8TBLmTW8H — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025

Theo Maledon acostumbra a ocupar en los equipos que milita las posiciones de 1 y 2. Su capacidad de 1×1 y juego de pick and roll le hacen especialmente capaz de generar para sí mismo y sus compañeros. En el siguiente partido del Eurobasket 2025 tendrá en frente a un Luka Dončić que también ejecuta ese tipo de labores. Sin embargo, las diferencias físicas, no solo con el jugador del Real Madrid Baloncesto, sino con Sylvan Francisco también, apuntan a que el técnico galo buscará otro emparejamiento defensivo con la estrella NBA.