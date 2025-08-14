A sus 24 años, Théo Maledon se ha consolidado como uno de los líderes indiscutibles de la nueva Francia de Frédéric Fauthoux, emblema de un relevo generacional que deja atrás la era de Collet, Batum y Nando de Colo para dar paso a talentos como Risacher, Coulibaly, Sarr y el propio Maledon. El reciente fichaje del Real Madrid de baloncesto afronta ahora un duelo especial ante quien será su próximo entrenador, Sergio Scariolo, y aterriza en Badalona tras firmar una auténtica exhibición de poder y visión de juego en un duelo amistoso antes del EuroBasket 2025.

Théo Maledon quiere liderar Francia hasta el oro del Eurobasket

Francia y España se verán las caras en dos ocasiones en forma de preparación del EuroBasket 2025, dos combinados encuadrados en diferentes grupos, pero con un único objetivo: proclamarse campeonas de Europa en Riga. Y para ello, Maledon es piedra angular del nuevo proyecto bleu, con una demostración de poder ya refrendada en el duelo amistoso ante Gran Bretaña disputado hace unos días en Pau.

El gran fichaje de la temporada baja del Real Madrid se fue hasta las ocho asistencias y, pese a no anotar ningún punto, pulverizó su récord de pases de canasta con Francia en tan solo 15 minutos. En el primer partido ante Montenegro, Maledon anotó 7 puntos, sumando además un rebote y 3 asistencias, creando un interesante Big 3 junto a Nadir Hifi y Alex Sarr, bien secundados por piezas como Yabusele, Bilal Coulibaly o Vincent Poirier.

“Me sentí muy bien, encontré buenas conexiones con mis compañeros y los puse en situaciones para tener éxito. Es bueno para el colectivo crear estos vínculos tan pronto”, explicó después del partido de Francia ante Gran Bretaña del pasado 8 de agosto. Maledon creó a la perfección a partir del pick & roll con sus interiores -uno de los aspectos a tener en cuenta cuando llegue al Real Madrid y su vínculo junto a Tavares o Bruno Fernando-, además de construir a partir de rápidas transiciones junto a Nadir Hifi y Jaylen Hoard.

Theo Maledon 𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐒 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟒-𝟐𝟓 𝐒𝐄𝐀𝐒𝐎𝐍 with @LDLCASVEL🔝



🥈2024-25 All-EuroLeague Second Team



What can he bring to @RMBaloncesto? Here a short taste👇 pic.twitter.com/XCth3YsaDi — EuroLeague (@EuroLeague) August 12, 2025

“No fuerza nada: termina las acciones cuando tiene que hacerlo y cuando tiene que pasar, el balón llega cada vez a las manos”, dijo su compañero de equipo Bilal Coulibaly, actual jugador de Washington Wizards de la NBA. Estas actuaciones lo posicionan como uno de los focos claros de atención en el duelo ante España en Badalona y confirman que será una de las estrellas del futuro EuroBasket y del Real Madrid de Sergio Scariolo, dejando atrás su paso irregular por la NBA.