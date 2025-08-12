Tercer partido de preparación de la selección masculina española que dirige Sergio Scariolo. La vigente campeona de Europa pone rumbo a una nueva ciudad de España, el Bressol del bàsquet para dirimir fuerzas entre dos de las potencias del panorama europeo y claros candidatos a levantar el título el 14 de septiembre en Riga.

¿Cuándo es el España vs Francia de preparación al Eurobasket 2025?

Después de caer derrotados en el primer partido amistoso de preparación ante Portugal, los pupilos de Sergio Scariolo vencieron 87-73 a República Checa en el Martín Carpena de Málaga y ahora aterrizan en Badalona para disputar su tercer encuentro de la gira conocida como Europa, Imperium Nostrum.

🎙️@joelparralopez3 "Contento de entrenar en mi ciudad y enfrentarnos a un rival como Francia"#ImperiumNostrum #LaFamilia pic.twitter.com/Td4Csfz1Z3 — Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 11, 2025

El duelo entre España y Francia, dos combinados con la etiqueta de máximos favoritos y ubicados en grupos diferentes de la fase de grupos del Eurobasket 2025, dejará grandes batallas individuales en el Olímpic de Badalona el próximo 14 de agosto a las 21:00 horas (20:00 horas en Canarias). Partido importante de preparación -penúltimo de esta fase de amistosos- con la mirada puesta ya en el debut del 28 de agosto de manera oficial ante Georgia.

¿Dónde ver el amistoso de preparación España – Francia?

Francia, dirigida por Frédéric Fauthoux, inició su preparación con victoria ante Montenegro por 81-75, llegando la segunda victoria 74-67 ante Gran Bretaña. En un roster plagado de grandes nombres como Guerschon Yabusele, Isaïa Cordinier, Théo Maledon, Alex Sarr o Zaccharie Risacher (pick one del Draft de la NBA en 2024), aterrizan en Badalona para continuar su puesta a punto de cara a su debut oficial en Katowice ante Bélgica.

El partido entre España y Francia de Badalona del jueves 14 de agosto se podrá seguir en directo por el canal temático Teledeporte o también por RTVE Play en formato streaming online. Ambas opciones ofrecerán a los telespectadores la emisión en abierto del duelo a partir de las 21:00 horas.