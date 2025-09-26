El Eurobasket ha hecho vibrar al aficionado de baloncesto este verano. Una de las circunstancias más habituales en los periodos estivales con torneo internacional, es cómo este afecta a al mercado de fichajes Euroliga que se sucede de forma simultánea. Nombres como Jokic o Doncic brillaron para sorpresa de pocos, pero otros perfiles como Pelle Larsson o Miikka Muurinnen pusieron el punto de novedad.

El mercado de fichaje Euroliga no le quitó el ojo al Eurobasket

Es lógico que un torneo internacional como el Eurobasket, en el que jugadores llegan con otros roles diferentes a los de sus equipos, pueda ser un buen campo de pruebas para buscar una oportunidad de mercado. Un buen ejemplo fue Jordan Loyd, que tras un año gris en AS Mónaco se destapó como una de las estrellas de la competición. Este hecho le puso en la órbita de equipos como el Real Madrid y acabó firmando un contrato importante con Anadolu Efes. Un hecho parecido puede suceder con Miikka Muurinen.

Miikka Muurinen now goes back to learning trigonometry in highschool. 📚#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/XhMBq5zmey — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 23, 2025

Miikka Muurinen fue una de las grandes revelaciones del Eurobasket. El jugador, sin dejar cifras estadísticas desorbitadas, dio señas de tener un techo elevadísimo. Su agilidad es impropia de su tamaño, y más, a su edad. Sus jugadas impresionaron a medio mundo. Acorde a fuentes como Eurohoops o Basketnews, la perla finlandesa habría tomado la decisión de buscar ya un contrato profesional y el mercado de fichajes Euroliga parece dispuesto a poner la carne en el asador. Eso sí, parece que Australia también es una opción que contempla el diamante en bruto.

Miikka Muurinen, una trayectoria que podría llevarle a la Euroliga por un camino poco habitual

El compatriota de Lauri Markkanen no es un desconocido del baloncesto español. Miikka Muurinen militó en las filas de la conocida academia madrileña Zentro Basket. Posteriormente, dio el salto al baloncesto americano, pero parece que quiere regresar a Europa con el objetivo de firmar ya un contrato como profesional del deporte. No existen informaciones de destinos más probables en el mercado de fichajes Euroliga, únicamente rumores en redes sobre la posibilidad de acabar en Partizan con Zeljko.

Miikka Muurinen won't return to AZ Compass, agent Teddy Archer told DraftExpress.



Several EuroLeague teams have already asked info just after EuroBasket.

All options are on the table, including Australia. pic.twitter.com/d5E4nwInu7 — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) September 26, 2025

Los últimos 5 partidos de Miikka Muurinen en el Eurobasket