El Real Madrid ha entrado en la carrera por fichar a Jordan Loyd, escolta polaco-estadounidense de 32 años, actualmente en AS Monaco. El jugador, que fue campeón de la NBA con los Toronto Raptors en 2019, ha destacado en Europa por su capacidad anotadora y su versatilidad en el perímetro. Su nombre se suma a una lista de obstáculos a superar que incluye al propio Mónaco y a Valencia Basket, que mantienen el derecho de tanteo sobre el jugador. Loyd visitó de taronja la temporada 2019-2020.

El secreto tras el interés del Real Madrid

El interés del Real Madrid en Jordan Loyd responde a su necesidad de reforzar el puesto de escolta. Loyd ha demostrado ser un anotador prolífico, con experiencia tanto en la NBA como en competiciones europeas. Su capacidad para generar puntos y su experiencia en partidos de alta presión lo convierten en una opción atractiva para el conjunto blanco. El Real Madrid busca añadir profundidad y calidad a su plantilla y Loyd encaja en ese perfil.

Por otro lado, el Mónaco, actual campeón de la Liga Francesa, también está interesado en Loyd. El equipo monegasco ha mostrado interés en reforzar su perímetro con un jugador de la talla de Jordan Loyd, que aportaría experiencia y capacidad anotadora a su plantilla. La competencia por el fichaje se intensifica también por el rendimiento que está dando el jugador en el Eurobasket con la selección de Polonia, con la que ya están eliminados después de caer en cuartos frente a Turquía.

El factor que podría inclinar la balanza

Jordan Loyd es un escolta con una destacada trayectoria en Europa. Su paso por equipos como Valencia Basket, con quien tiene derecho de tanteo, Crvena Zvezda y AS Monaco le ha permitido acumular experiencia en competiciones de alto nivel. En la pasada temporada, promedió 13.4 puntos, 3.1 asistencias y 3.2 rebotes por partido en la Euroleague, destacando por su capacidad para anotar desde el perímetro y su versatilidad en el juego ofensivo. En este Eurobasket ha elevado sus números hasta los 22,4 puntos por partido, siendo el líder ofensivo de la selección polaca junto a Ponitka.

Además de su capacidad anotadora, Loyd aporta experiencia en partidos de alta presión, habiendo sido parte del equipo campeón de la NBA en 2019 con los Toronto Raptors. Su conocimiento del juego y su capacidad para tomar decisiones en momentos clave lo convierten en un jugador valioso para cualquier equipo que busque aspirar a los títulos más importantes. Su incorporación podría ser el refuerzo que muchos equipos necesitan para dar un paso adelante en sus aspiraciones deportivas.