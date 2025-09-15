La Alemania de Álex Mumbrú se consagró campeona del Eurobasket tras imponerse en la final de Riga a Turquía por 88-83, sumando así un nuevo título a su palmarés tras el conseguido hace un par de años en el Mundial. El entrenador español ha logrado construir un estilo de juego que potencia a la perfección a estrellas como Wagner y Schröder, pero a este tándem se suma un jugador diferencial que se ha convertido en objeto de deseo tanto para equipos de la Euroliga como también de la NBA.

Isaac Bonga estrella de la final del Eurobasket

El duelo entre Alemania vs Turquía ya es uno de los grandes partidos en la historia del Eurobasket y en ese último encuentro destacó Isaac Bonga, jugador de Partizan Belgrado, autor de 20 puntos, además de cinco rebotes y 3 asistencias. El alero de Neuwied ha sabido encajar a la perfección en el engranaje pensado por Mumbrú y era pieza angular al lado de Franz Wagner de Orlando Magic y Dennis Schröder de Sacramento Kings.

Talk about X-Factor.



Isaac Bonga (20 PTS, 5 REB, 3 AST) made all the difference in the final for Germany 🇩🇪#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/TmyN21WyHe — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Bonga ha promediado 9.9 puntos y 4.3 rebotes en nueve partidos con Alemania, pero fue en la final donde creó la gran performance del torneo. Fue elemento importante en el Mundial de 2023, así como en los Juegos Olímpicos de París; sin embargo, ahora es capital junto a los dos jugadores de la NBA. A sus 25 años, es uno de los grandes nombres a seguir dentro del panorama de la Euroliga, con un Partizan que espera mantenerlo hasta la finalización de su contrato en 2027.

Equipos Euroliga y NBA siguen muy de cerca a Bonga

“Él era nuestra prioridad”, explica Zoran Savic, director deportivo de Partizan. “Tiene un contrato en vigor con nosotros tras renovar y no salir de Partizan. Queríamos hacerlo; él cubre dos o tres posiciones. En la serie final de la Liga ABA, marcó la diferencia contra Buducnost. No necesitas mirar sus estadísticas. Lo que aporta no se mide por números. Encaja perfectamente en nuestro estilo de baloncesto”.

El internacional alemán se ha convertido en una pieza clave también para Zeljko Obradovic. A comienzos de la offseason de la Euroliga surgieron oportunidades de salida, con varios equipos interesados, entre ellos Valencia Basket, que trataron de hacerse con un jugador de gran presente y aún mayor proyección. Su brillante actuación en el Eurobasket le abre ahora la posibilidad de explorar su mercado, e incluso la NBA podría ofrecerle una segunda oportunidad.

Isaac Bonga, seleccionado en el puesto 39 del Draft de la NBA en 2018 por Philadelphia 76ers, disputó un total de 148 partidos entre 2018 y 2022 con Los Angeles Lakers, Washington Wizards y Toronto Raptors. Al igual que ocurrió con Guerschon Yabusele en 2024, Bonga no descarta un posible regreso a la NBA en el futuro, en busca de mayor protagonismo y oportunidades dentro de la liga.