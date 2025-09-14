El Eurobasket 2025 llega a su fin con una final épica: Alemania y Turquía, ambas invictas, se disputarán el título. La vigente campeona del mundo, Alemania, se enfrenta a la gran sorpresa del torneo, Turquía, que ha brillado bajo la dirección de Ataman. Con estrellas NBA como Wagner, Şengün y Schröder en la pista de Riga, se prevé un duelo de estilos opuestos, donde el talento formado en la ACB tendrá un papel destacado en la definición del campeonato.

Tándem Álex Mumbrú y Alberto Miranda en Alemania

La selección alemana aspira a levantar el Eurobasket con un impresionante promedio de 101,4 puntos y 40,1 rebotes por partido. Liderados por Franz Wagner y Dennis Schröder, su banquillo desprende un claro aroma a Liga Endesa, con Álex Mumbrú como seleccionador y Alberto Miranda como su ayudante.

He estado en muchas y las finales crean

adicción

Duro trabajo durante el año para llegar al objetivo

Team 🇩🇪 pic.twitter.com/VwQrZEivtc — Alex Mumbrú (@Alexmumbru15) September 13, 2025

Alemania encadena ocho victorias consecutivas y alcanza la final del Eurobasket por primera vez en veinte años. Álex Mumbrú, aquejado de una pancreatitis, permaneció hospitalizado casi toda la fase de grupos en Tampere. Mientras tanto, los asistentes Alan Ibrahimagic y el salmantino Alberto Miranda tomaron las riendas del equipo, con Mumbrú dirigiendo desde el hospital a través de videollamadas y un teléfono móvil desde el banquillo.

Tras su vuelta, Ibrahimagic ha dirigido desde la banda, pero con Mumbrú y Mirando como parte indispensable del éxito. Ahora Álex Mumbrú, a sus 46 años, podría convertirse en el primer entrenador español que gana un Eurobasket masculino, sumado a ver al catalán accediendo a verlo como campeón del torneo como jugador y entrenador, uniéndose a Feliksas Kriauciunas y Panagiotis Giannakis.

Antiguos ACB quieren ser protagonistas

Las dos selecciones que llegan a la final del Eurobasket basan su juego en estilos muy distintos y en estrellas NBA como Schröder, Franz Wagner o Alperen Şengün, aunque también cuentan con jugadores con pasado en la Liga Endesa. Ninguno de los veinticuatro convocados pertenece actualmente a la ACB, pero perfiles como Oscar da Silva en Alemania, y Shane Larkin o Sertac Sanlı en Turquía, podrían tener un papel decisivo en la final que se disputará en el Arena de Riga.

Shane Larkin, actual jugador del Anadolu Efes, pasó una temporada en el Baskonia, mientras que Oscar da Silva y Sertac Sanli, sin equipo a mediados de septiembre, formaron parte del Barça Basket en fechas recientes. Turquía apenas ha rozado una medalla continental, la plata de 2001, y Alemania atesora un único oro europeo, logrado en 1993. Cicatrices históricas que ambas selecciones buscan cerrar en esta final, la que podría coronar el singular Eurobasket de Álex Mumbrú.