El Eurobasket 2025 ha juntado a varias de las mejores selecciones del viejo continente, pero solo dos se pueden ganar el derecho a disputar la gran final y serán Turquía y Alemania. El torneo ha tenido grandes sorpresas, como los rendimientos del Finlandia o Georgia, para bien, o los batacazos de Francia o Serbia, para mal. Sin embargo, tampoco es ninguna extrañeza ver a los conjuntos otomano y germano luchando por el título.

¿Cuándo es el Turquía vs Alemania de baloncesto?

La final del Eurobasket 2025 entre Turquía y Alemania es uno de los eventos del año en el mundo del baloncesto. Por ello, pocos querrán perdérselo. El duelo en la pintura entre jugadores como Theis y Sengun o en el perímetro entre Osman y Wagner o Dennis Schroder contra Larkin tienen a los aficionados en vilo. Para no perdérselo hay que anotar una equis en el calendario, domingo 14 a las 20:00.

THE TWO UNDEFEATED TEAMS WILL FACE OFF IN THE #EUROBASKET FINAL 🏆 pic.twitter.com/zNp6pEyuga — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025

El Eurobasket 2025 ha tenido diferentes sedes durante su transcurso, pero la gran final entre Turquía y Alemania tendrá lugar en Letonia. Seguramente a Kristaps Porziņģis le hubiera gustado colarse en ella para pugnar por el título ante su gente. Sin embargo, los combinados de Ergin Ataman y Álex Mumbru han estado intratables durante todo el campeonato y bien se han ganado su sitio.

¿Dónde ver Turquía – Alemania Final Eurobasket 2025?

Para poder encontrarse en la final del Eurobasket 2025, tanto Turquía como Alemania han tenido que superar grandes escollos. Los otomanos vienen de vencer con una superioridad impresionante a la Grecia de Giannis Antetokounmpo, que no es poca cosa. Los alemanes vienen de apear a combinados con piezas de la talla de Lauri Markkanen o Luka Dončić. El nivel mostrado por ambas, sin duda, genera gran expectación, incluso fuera del territorio de estos dos países. Por ello, en España se emitirá a través de Teledeporte, RTVE Play y Dazn.

Alperen Sengun did a little bit of everything today!



🇹🇷 15 PTS

🇹🇷 12 REB

🇹🇷 6 AST

🇹🇷 2 STL@TBF is back in the EuroBasket Final for the first time in 24 years 🔥



Watch all the @EuroBasket action live on @courtside1891: https://t.co/fPC0xWpW1P pic.twitter.com/lkSDMe0Wio — NBA (@NBA) September 12, 2025

Plantilla de Turquía Eurobasket 2025

0, Shane Larkin

2, Sehmus Hazer

5, Sertac Sanli

6, Cedi Osman

10, Onuralp Bitim

22, Furkan Korkmaz

23, Alperen Sengun

24, Ercan Osmani

30, Adem Bona

33, Erkan Yilmaz

55, Kenan Sipahi

77, Omer Faruk Yurtseven

Plantilla de Alemania Eurobasket 2025