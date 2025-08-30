La selección de Alemania del español Alex Mumbrú sigue dando ejemplo por qué es una de las favoritas para ganar el Eurobasket 2025, al que llega tras conseguir el bronce en el pasado campeonato de Europa, pero también como vigente campeona del mundo. Venció y convenció ante el rival más duro de su grupo, Lituania, y lo hizo con brillo de su estrella.

Dennis Schröder brilla con la NBA vigilándole de cerca

La Alemania de Alex Mumbrú sigue intratable en este Eurobasket y lo ha demostrado en su encuentro más exigente, ante Lituania, con los que han vencido 88-107 y se convirtieron en la primera selección en firmar su clasificación para la siguiente ronda, en parte por el encuentro de Dennis Schröder.

El jugador volvió a ser la líder de Alemania con una actuación de 23 puntos, 6 rebotes y 1 asistencia, y todo ello con su entrenador en los Sacramento Kings, en una nueva franquicia de la que vestirá la camiseta en la NBA, en el partido como espectador.

De hecho, Dough Christie reveló los planes que tienen los Kings con Schröder en los micrófonos de Magenta Sport, quien retransmite el Eurobasket en Alemania: “Es un líder increíble. Yo mismo, Scott Perry, nuestro director general, y el subdirector general, BJ Armstrong, y la propiedad lo identificamos como el tipo de jugador que queremos para liderar nuestro club. Su intensidad, su agresividad, su estilo… Es uno de esos jugadores que se entrega por completo a lo que hace. Juega con el corazón, y eso es todo lo que yo valoro personalmente, así que lo adoro”, confirmaba sobre el rol de Dennis Schröder en los Sacramento Kings.

Sobre Franz Wagner: “Cada vez que lo veo me da miedo”

El entrenador de los Sacramento Kings, Dough Christie, sin embargo, también valoró a Franz Wagner, que volvió a destacar también con 24 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias, sobre su papel en el Eurobasket y NBA:

“Cada vez que lo veo me da miedo, porque ha jugado muy bien contra nosotros muchas veces. Tiene un talento increíble, es grande, hábil, atlético, sigue mejorando su tiro y es un jugador con un talento increíble”, explicaba.

Mientras, el entrenador de los Kings también expresó que tiene una clara favorita: “Alemania lo tiene todo a su favor ahora mismo, sí, y es una de las grandes favoritas para el campeonato de este año en general, voy a animar a Alemania, no hay duda de que hemos venido aquí a ver a Dennis y él está dando espectáculo”.