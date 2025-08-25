El Eurobasket 2025 comienza esta misma semana en un torneo apasionante que cuenta con grandes estrellas y varios países que quieren alzarse con el título continental. Sin embargo, en las semanas previas al campeonato se están produciendo historias y curiosidades dignas de comentar, como el dinero que pagó Letonia para ver a Luka Doncic en acción.

La historia de Letonia con Luka Doncic

La preparación de la selección letona para el EuroBasket 2025 ha generado polémica por los elevados gastos asociados a los amistosos y la organización de los partidos en Riga, que incluyeron hospitalidad, servicios de comunicación y eventos complementarios. La polémica se centró especialmente en la justificación de estos costos para asegurar la participación de Luka Doncic.

El debate surgió tras la publicación de cifras que estimaban en 1,14 millones de euros el total de los preparativos, mientras que los ingresos por los partidos amistosos alcanzaron más de 325.000 euros, lo que provocó cuestionamientos sobre la transparencia de los gastos de la Asociación Letona de Baloncesto.

Las explicaciones de Letonia por los gastos y la participación de Luka Doncic

Kaspars Cipruss, secretario general de la Asociación Letona de Baloncesto, ha explicado en BasketNews que los 1,14 millones de euros estimados para la preparación del EuroBasket 2025 eran necesarios para organizar un torneo atractivo y asegurar la participación de Luka Doncic en los amistosos de Riga.

Además, Cipruss aclaró que muchas de las cifras publicadas eran proyecciones iniciales que luego se ajustan a la baja y que algunos gastos, como los de fotografía y videografía, correspondían a todo el período de preparación, no únicamente al torneo en Riga. También destacó que cubrir los costes de hospitalidad de Eslovenia fue una estrategia indispensable para que el equipo aceptara desplazarse a Letonia y garantizar un lleno total en los partidos.