El Eurobasket 2025 está a la vuelta de la esquina y las selecciones que participan ya ultiman su preparación. Equipos candidatos al título, como Serbia, Eslovenia, Francia… cuentan con estrellas que les permiten soñar con ganar el torneo. Sin embargo, el equipo liderado por la superestrella de la NBA Luka Doncic no podrá contar con dos de sus piezas más destacadas.

Luka Doncic y Ettore Messina, cruce de declaraciones antes del Eurobasket 2025

Eslovenia, a pesar de contar con Luka Doncic, es una selección que no tiene la profundidad de armario de otros grandes combinados del Eurobasket 2025. El afamado NBA les sitúa entre las favoritas, pero más allá del base, las piezas de nivel no abundan en el roster. Por ello, las ausencias de Josh Nebo y Vlatko Cancar no son una cuestión menor. Ambos jugadores integrados en la disciplina de Ettore Messina en Olimpia Milano no disputarán el torneo por imperativo de su club. La noticia ha levantado polémica.

Luka Doncic, hablando con medios eslovenos, ha quitado responsabilidad a ambos jugadores por su ausencia: “No tengo nada en contra de ellos (…) fue el club el que puso el freno”. Además, lanzó un dardo envenenado contra Olimpia Milano: “Es curioso que un equipo como los Lakers me permita jugar, pero el Olimpia Milano no“. En dirección opuesta, Ettore Messina no se quiso morder la lengua y cargó contra las palabras de la estrella de Eslovenia: “Doncic parece haber olvidado un hecho muy simple: tanto Cancar como Nebo están recuperándose de lesiones graves”.

¿Por qué se ha tomado esta decisión con Josh Nebo y Vlatko Cancar en el Eurbasket?

Por un lado, Vlatko Cancar anunció este verano su incorporación a Olimpia Milano. El esloveno, que acumulaba 6 temporadas NBA, regresa a Europa tras una rotura de ligamento cruzado que le impidió jugar esta temporada con su franquicia. Con 13 partidos jugador con Denver Nuggets el último curso, se sumó a la disciplina de Ettore Messina con ánimo de relanzar su baloncesto, quién sabe si para regresar a EEUU o de cara a asentarse en Euroliga.

En el caso de Josh Nebo, la lesión fue en un brazo. A pesar de que, aparentemente, un problema en esa región podría derivar en menos inconvenientes, el interior habría estado apartado de las pistas desde octubre hasta mayo. En parte porque enlazó con alguna otra molestia menor. Además, el jugador de Olimpia Milano, debutaba con la selección de Luka Doncic en un gran torneo este verano, tras recibir el pasaporte el curso pasado. Parece que Ettore Messina quiere que ambos integrantes arranquen la campaña sin sobresaltos. Sin embargo, el astro NBA parece considerar que se está siendo excesivamente conservador.