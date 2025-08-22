España y Alemania se preparan para iniciar un Eurobasket 2025 realmente competitivo. Atrás quedaron los tiempos en los que las estrellas NBA las copaba su selección nacional. En la actualidad, el torneo cuenta con jugadores de la talla de Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic o Luka Doncic. Por ello, alemanes y españoles, parecen estar tomándose esta fase previa más en serio de lo que uno espera de unos amistosos.

¿Cuándo es el España vs Alemania de preparación al Eurobasket 2025?

El partido amistoso que enfrentó a Alemania y España en esta fase pre Eurobasket estuvo lejos de ser ‘amistoso’. La tensión se vivió desde el minuto uno. Airadas protestas, algún golpe con una agresividad por encima de lo habitual fueron algunas de las expresiones de la intensidad emocional que se percibía. Por ello, el partido de vuelta en Alemania, apunta a ser toda una caldera. Los de Scariolo tendrán que dar el 100% para poder plantar cara a los germanos en el choque del día 23 de agosto a las 19:00.

#LaFamilia compite y deja buenas sensaciones ante la campeona del Mundo 🙌



🏆 Gira #ImperiumNostrum

🇪🇸🆚🇩🇪

FINAL (105-106)#SomosEquipo pic.twitter.com/BfvDMAyMUV — Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 21, 2025

Por parte de España, salvo alguna protesta y el golpe, aparentemente fortuito, de Santi Aldama, el partido preparatorio del Eurobasket discurrió sin mayor problema. Sin embargo, Alemania se mostró muy disconforme con el arbitraje. Además, Daniel Theis acabó siendo expulsado tras varias trifulcas por acumular técnica y antideportiva. Seguramente la ‘vuelta’ se vivirá con cierto clima de revancha, no por el resultado, pero sí por el contexto.

¿Dónde ver el amistoso de preparación España – Alemania?

El amistoso del domingo supondrá para Alemania y España la última prueba antes de arrancar este exigente Eurobasket 2025. En el primer choque, los alemanes se impusieron gracias a su versatilidad defensiva para cambiar en bloqueos y a la capacidad de varias de sus piezas exteriores de castigar la lateralidad de los bases españoles. La Familia trató de hacer valer la superioridad de Aldama y Willy en pintura, mientras Brizuela actuaba como verso libre. La vuelta podría tener una rotación más realista y, por ello, la afición sintonizará TDP o RTVE Play para no perderse el segundo duelo frente a Álex Mumbrú.

🚨 OFICIAL | Estos son 𝐋𝐎𝐒 𝟏𝟐 de #LaFamilia para defender la corona en el @EuroBasket.#SomosEquipo pic.twitter.com/UYYDtbu6Ky — Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 21, 2025

Scariolo anuncia los 12 de España para el Eurobasket