A menos de diez días para su estreno oficial en el Eurobasket 2025, la Selección española encara la recta final de preparación con incógnitas todavía abiertas en la lista definitiva de Sergio Scariolo. Antes de medirse a Georgia en Limassol el próximo 28 de agosto, el combinado nacional se probará en un doble enfrentamiento frente a la Alemania de Álex Mumbrú, con una expedición compuesta actualmente por 17 jugadores.

¿Cuándo es el España vs Alemania de preparación al Eurobasket 2025?

España trabaja en su futuro debut en el Eurobasket 2025 en un duelo ante Alemania con un balance irregular: una sola victoria y tres derrotas en sus últimos compromisos, incluidas dos consecutivas frente a Francia la pasada semana. El conjunto dirigido por Sergio Scariolo busca recuperar sensaciones y seguir puliendo aspectos clave en un equipo marcado por las dudas físicas de varios jugadores.

La selección está encuadrada en el Grupo C del Eurobasket 2025, mientras que Alemania parte como favorita en el Grupo B, donde tendrá como rivales a Finlandia —liderada por Lauri Markkanen—, Lituania y Montenegro, primera selección del debut del combinado dirigido por Álex Mumbrú en Tampere el próximo 27 de agosto.

España y Alemania se verán las caras en dos amistosos de preparación para el Eurobasket. El primero tendrá lugar el jueves 21 a las 21:00 horas en el Movistar Arena de Madrid, mientras que el segundo se disputará el sábado 23 a las 19:00 horas en Colonia.

El pulso entre España y Alemania también se librará desde los banquillos, con el cara a cara entre Sergio Scariolo y Álex Mumbrú. Sobre la pista, el duelo promete igualmente grandes alicientes con figuras de la talla de Dennis Schröder (Sacramento Kings), el reciente fichaje del Real Madrid David Krämer o Franz Wagner (Orlando Magic). En el lado español persisten las dudas en torno a Santi Aldama, aunque el encuentro servirá para seguir de cerca la evolución de los hermanos Hernangómez, el posible estreno de Álvaro Cárdenas y la progresión de Isaac Nogués.

¿Dónde ver el amistoso de preparación España – Alemania?

El partido entre España vs Alemania de preparación al Eurobasket 2025 está previsto que se pueda ver en directo el jueves 21 a las 21:00 horas por el canal temático de Teledeporte después de la presentación de los equipos de la Vuelta España de ciclismo. El directo dará inicio a las 20:50 y también se podrá seguir por RTVE Play en formato streaming online. Ambas opciones ofrecerán a los telespectadores la emisión en abierto del duelo a partir de las 21:00 horas.

