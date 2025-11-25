Chus Mateo inicia su etapa al frente de la selección española de baloncesto con un doble compromiso correspondiente a las ventanas FIBA de clasificación para la Copa del Mundo 2027 en Catar. El exentrenador del Real Madrid sucede a Sergio Scariolo, convirtiéndose en el vigesimoprimero seleccionador de la historia y en el décimo al frente del equipo en lo que va de siglo. Su primer desafío será conseguir victorias frente a Dinamarca y Georgia.

¿Cuándo es el Dinamarca vs España de Clasificación para el Mundial de baloncesto?

Tras una participación irregular en el Eurobasket, España pone ahora la vista en el estreno de Chus Mateo al mando de la selección, respaldado por su equipo técnico compuesto por Paco Redondo, Guillermo Frutos, Paco Aurioles y Arturo Ruiz. La meta es ambiciosa: lograr la clasificación para la Copa del Mundo 2027. Dinamarca será el primer rival del nuevo entrenador, en un grupo que completan Georgia y Ucrania.

El primer partido de la fase de grupos entre Dinamarca y España se disputará el jueves 27 de noviembre a las 18:30 en el Farum Arena, situado en una localidad de apenas 19.000 habitantes. El historial entre ambos equipos sonríe claramente a España, que domina 4-0, con la última confrontación jugada el 23 de noviembre de 2002 y saldada con una contundente victoria española por 87-46.

¿Dónde ver Dinamarca – España de Ventanas FIBA?

“Quiero ser yo a la hora de hacer las cosas, habrá cosas diferentes y otras cosas no tan diferentes, tal vez desde fuera se vea mejor, no me gustaría perder la esencia de lo que es la historia de la selección nacional, que es grande y ojalá podamos seguir manteniéndola ahí arriba durante el tiempo que yo esté“, comentaba Chus Mateo antes de los duelos ante Dinamarca en Farum y Georgia en Tenerife, con concentración previa en Guadalajara.

📹 El Seleccionador @MateoChus toma la palabra 📢



🎙️ "Un equipo altruista, que sea valiente y que juegue bien al baloncesto"



#LaFamilia #SomosEquipo pic.twitter.com/JIbPohUCUT — Baloncesto España (@BaloncestoESP) November 24, 2025

Los dos encuentros de la selección española se podrán ver en directo por el canal temático Teledeporte (dial 75 de Movistar+), así como en streaming a través de la aplicación de RTVE.

Plantilla España Baloncesto Clasificatorios Mundial de baloncesto

Izan Almansa (Real Madrid) – 4 internacionalidades

Francis Alonso (Breogán) – 5

Pep Busquets (Bàsquet Girona) – 3

Álvaro Cárdenas (Peristeri BC) – 1

Lluís Costa (Coviran Granada) – 0

Alberto Díaz (Unicaja Málaga) – 51

Dani Díez (Recoletas Salud San Pablo Burgos) – 14

Jaime Fernández (La Laguna Tenerife) – 44

Fran Guerra (La Laguna Tenerife) – 44

Great Osobor (Science City Jena) – 0

Oriol Paulí (Hiopos Lleida) – 13

Álex Reyes (BAXI Manresa) – 1

Miquel Salvó (Dreamland Gran Canaria) – 11

Santi Yusta (Casademont Zarazoza) – 25

Entrenador : Chus Mateo

: Chus Mateo Invitados: Miguel Allen (Joventut Badalona) y Miguel González (Casademont Zaragoza)

Plantilla Dinamarca Clasificatorios Mundial de baloncesto